경주서 전국 최대 '로컬브랜드페어' 팡파르, 125개 브랜드 총집결

전국 최대 규모의 로컬브랜드 비즈니스 행사인 '로컬브랜드페어 2026'이 경주에서 막을 올렸다.

경주시는 '로컬브랜드페어 2026'이 2일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 개막해 오는 4일까지 열린다고 밝혔다.

주낙영 경주시장을 비롯한 참석자들이 2일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 '로컬브랜드페어 2026' 개막식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 경주시 제공

올해로 5회째를 맞는 이번 행사는 전국 각지의 로컬브랜드와 창업기업, 투자자, 국내외 바이어가 한자리에 모여 지역 브랜드의 경쟁력을 알리고 비즈니스 협력 기회를 확대하는 자리다.

특히 올해는 125개 브랜드, 218개 전시부스가 참여하는 역대 최대 규모로 개최돼 지역 기반 산업의 성장 가능성을 보여줄 것으로 기대된다.

행사에서는 글로컬 비즈니스 상담회와 로컬브랜드 컨퍼런스, 로컬브랜드 어워즈, 신규 브랜드 투자설명(IR) 프로그램인 '헬로 스테이지', 지역 상권 연계 프로그램인 '테이스티 경주' 등 다양한 프로그램을 운영한다.

또 16개 시·군이 참여하는 대구경북관광캠핑특별관을 마련하고, 기존 로컬브랜드뿐 아니라 지역 기반 테크 창업기업까지 참가 범위를 확대해 지역 산업의 새로운 성장 모델을 제시한다.

글로컬 비즈니스 상담회에는 인도와 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 홍콩 등 6개국 15개 해외 바이어와 국내 유통·투자기업 10개사가 참가해 해외시장 진출과 판로 확대를 위한 상담을 진행한다.

주낙영 경주시장이 2일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 '로컬브랜드페어 2026' 개막식에 참석해 전시장을 둘러보고 있다.

행사 기간에는 황리단길 등 지역 상권과 연계한 '테이스티 경주'와 스탬프투어 경품 이벤트도 함께 열려 지역 관광과 소비 활성화에도 힘을 보탤 것으로 예상된다.

주낙영 경주시장은 "이번 행사가 지역 기업의 판로 확대와 해외시장 진출의 발판이 되고, 경주가 대한민국을 대표하는 로컬브랜드 비즈니스 중심도시로 도약하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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