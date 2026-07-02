해병대, 서북도서 해상사격훈련… K-9 자주포 등 300여발 발사

해병대가 2일 서해 북방한계선(NLL) 인근 서북도서에서 해상사격훈련을 진행했다.

서북도서방위사령부에 따르면, 이날 오후 해병 6여단과 연평부대가 해상사격훈련을 실시했다.

6여단은 백령도, 연평부대는 연평도에 배치되어 있다.

훈련에는 K-9 자주포와 천무 다연장로켓, 스파이크 미사일, 유도로켓 비궁 등이 참가해 남서쪽 공해상 가상 표적을 향해 300여발을 쐈다.

해병대는 “NLL 이남 우리 해역에서 부대편제화기가 참가한 가운데 실시한 연례적, 방어적 훈련”이라고 밝혔다.

서북도서 해상사격훈련은 지난 2월 26일 이후 약 4개월 만이며, 올해 들어 2번째다.

서북도서 해상사격훈련은 2018년 9·19 남북군사합의로 중단됐다가 2024년 6월 윤석열정부가 군사합의 전면 효력정지를 결정하면서 재개됐다.

이재명정부 출범 이후 9·19 남북군사합의의 선제적·단계적 복원 기조에 따라 훈련이 중단될 수 있다는 관측도 나왔으나, 지난해 6월을 시작으로 이번 훈련까지 5차례 모두 정상 실시됐다.

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