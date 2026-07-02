부산도시철도 방화 예고한 50대 "열차 늦게 출발해 불만" 진술

부산 도시철도 전동차에 방화를 예고하는 쪽지를 붙인 50대 남성은 지하철이 늦게 출발하는 것에 불만을 가진 것으로 파악됐다.



부산 해운대경찰서는 공중협박 등 혐의로 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다고 2일 밝혔다.

도시철도에 부착한 방화예고 쪽지. 연합뉴스

A씨는 지난 1일 부산도시철도 2호선 장산행 열차 4호차 객실 통로문에 방화 예고 쪽지를 붙인 혐의를 받고 있다.



쪽지에는 "7월 3일까지 3호선 연산 방향 5시 26분·41분에 물만골역에 정차하면 불 지른다"는 내용이 적혀 있었다.



경찰은 쪽지가 부착된 당일 오후 9시 52분께 A씨를 주거지에서 긴급체포해 범행 동기 등을 조사하고 있다.



A씨는 경찰에서 "물만골역에서 열차가 자주 늦게 출발해 연산역에서 환승하는데 어려워 불만이 쌓여 쪽지를 부착했다"고 진술했다.



부산교통공사 관계자는 "물만골역에서 열차가 크게 지연된 적은 없는 것으로 파악된다"고 말했다.



경찰은 현재까지 A씨가 실제 방화를 실제 준비한 정황은 확인되지 않았다고 설명했다.

<연합>

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