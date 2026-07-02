홍준표 “호남 반도체 반대, 경부고속도로 때 야당 모습…대구 소외는 유감”

홍준표 전 대구시장이 호남 반도체 클러스터 조성과 관련해 물과 전기 부족을 이유로 반대하는 것을 두고 과거 경부고속도로 건설을 반대하던 야당의 모습이라고 지적했다.

홍준표 전 대구광역시장. 뉴시스

홍 전 시장은 2일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “물이 부족하면 수자원을 확보할 수 있는 인프라를 구축하면 되고, 전기가 부족하면 SMR(소형모듈원전) 건설을 통해 산업용 전기를 보완해 주면 된다”며 이같이 전했다.

이어 “인프라 부족 지역은 영원히 그대로 살라고 방치하는 건 국가가 할 일이 아니”라며 “대형 산업은 최소 10년 이상 걸리는 국토 대개조 사업인데 이를 정쟁의 대상으로 삼는 것은 경부고속도로 건설 당시 반대하던 야당의 모습과 다를 바 없다”고 주장했다.

그러면서 “울산은 6만도 안되던 농촌도시에서 국가의 투자로 한국 중화학 공업의 중심도시가 됐다. 포항은 허허벌판 해안가에 국가의 투자로 포항제철을 세워 세계적인 제철 강국이 되지 않았는가”라고 되물었다.

또 “창원도 5만도 안되던 농촌도시에서 국가의 투자로 한국 중공업의 중심도시가 됐다. 두바이 역시 6만도 안되던 어촌에서 세계 최고의 도시가 된 건 산업 인프라를 국가가 깔아 주고 투자유치를 했기 때문”이라며 “수도권과 영남을 중심으로 발전해온 한국사회를 그동안 소외됐던 호남지역까지 확장시키는 건 새로운 도약의 기회가 될 수도 있다”고 했다.

마지막으로 “그걸 정쟁의 도구로 삼지 말라”며 “다만 대구가 이번 투자에서 소외된 건 유감”이라고 했다.

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