BBQ, 인도 1·2호점 동시 오픈…현지 입맛 저격

제너시스BBQ 그룹은 인도 벵갈루루 1·2호점 오픈으로 현지 시장에 공식 진출했다고 2일 밝혔다.
인도의 대표적인 IT·스타트업 도시이자 젊은 소비층이 밀집한 지역인 벵갈루루는 20~40대의 고소득 전문직 소비자가 많이 거주하는 주거중심의 계획도시다.
앞서 BBQ는 인도 현지 기업과 마스터 프랜차이즈 체결 이후 현지 사업 기반을 구축했으며, 남부 주요 도시인 벵갈루루를 시작으로 하이데라바드, 첸나이, 벨로르 등 순차적으로 확대해 나갈 계획이다.
BBQ는 이곳에서 다양한 치킨 메뉴와 함께 떡볶이·김치볶음밥 등 한국식 메뉴를 선보일 계획이다.
인도는 약 14억명의 세계 최대 인구와 빠르게 성장하는 외식 시장을 기반으로 글로벌 F&B 브랜드들의 전략적 거점으로 주목받는다. ‘K-푸드’ 관심도 꾸준히 높아 젊은 소비자를 중심으로 한국 음식에 대한 수요도 확대 중이다.
BBQ 관계자는 “현지 식문화와 라이프스타일을 반영한 메뉴와 운영 전략을 바탕으로 ‘K-치킨’의 매력을 알리고 글로벌 시장 확대에 속도를 내겠다”고 말했다.
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