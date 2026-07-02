전기 SUV '폴스타 3'출시 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2일 서울 강남구 폴스타 스페이스 서울에서 모델이 폴스타코리아의 첫 대형 SUV 폴스타3 퍼포먼스(Polestar 3 Performance) 차량 설명을 듣고 있다.

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 플래그십 전기 SUV '폴스타 3(Polestar 3)'를 국내 시장에 공식 출시하며 프리미엄 전기 SUV 시장 공략에 나섰다. 폴스타코리아는 폴스타 4에 이어 새로운 플래그십 모델을 선보이며 국내 전기차 라인업을 한층 강화했다.

2일 서울 강남구 폴스타 스페이스 서울에서 모델이 폴스타코리아의 첫 대형 SUV 폴스타3 퍼포먼스(Polestar 3 Performance) 차량 설명을 듣고 있다.

폴스타 3는 스칸디나비아 디자인 철학을 바탕으로 공기역학적 성능을 극대화한 외관과 넓은 실내 공간을 갖춘 5인승 전기 SUV다. 800V 전기 아키텍처를 적용해 최대 350kW급 초급속 충전을 지원하며, 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다.

국내 판매 모델은 최대 486㎞(환경부 인증 기준)의 1회 충전 주행거리를 확보했으며, 최고 출력은 최대 500kW, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.9초 만에 도달하는 뛰어난 성능을 갖췄다. 여기에 액티브 에어

2일 서울 강남구 폴스타 스페이스 서울에서 모델이 폴스타코리아의 첫 대형 SUV 폴스타3 퍼포먼스(Polestar 3 Performance) 차량 설명을 듣고 있다.

서스펜션과 첨단 주행보조 시스템, 고급 오디오 시스템 등을 적용해 주행 성능과 편의성을 모두 강화했다.

실내는 14.5인치 센터 디스플레이와 구글 안드로이드 오토모티브 운영체제를 중심으로 구성했으며, 지속가능성을 고려한 친환경 소재를 적극 활용해 프리미엄 감성을 높였다. 또한 다양한 첨단 안전 사양을 기본 적용해 글로벌 시장에서도 높은 안전성을 인정받고 있다.

2일 서울 강남구 폴스타 스페이스 서울에서 모델이 폴스타코리아의 첫 대형 SUV 폴스타3 퍼포먼스(Polestar 3 Performance) 차량 설명을 듣고 있다.

폴스타코리아 관계자는 "폴스타 3는 브랜드의 기술력과 디자인 철학이 집약된 플래그십 모델"이라며 "성능과 안전성, 지속가능성을 모두 만족시키는 프리미엄 전기 SUV로 국내 소비자들에게 새로운 선택지를 제공할 것"이라고 밝혔다.

폴스타3의 국내 판매 가격은 리어 모터(Rear motor) 7790만원, 듀얼 모터(Dual motor) 8590만원, 퍼포먼스(Performance) 9900만원이며 공식 출고는 2026년 9월부터 순차적으로 시작될 예정이다.

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