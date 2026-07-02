송파구, 돌봄 필요한 주민 먼저 찾는다…전담 콜센터 운영 [지금 우리 동네는]

서울 송파구가 돌봄이 필요하지만 제도권 지원을 받지 못한 어르신과 중증장애인을 먼저 찾아 나선다. 도움이 필요하지만 정보 부족 등으로 지원을 받지 못하는 복지 사각지대를 해소하겠다는 취지다.

송파구청 전경. 송파구 제공

송파구는 의료·요양 통합돌봄사업의 조기 안착을 위해 전담 콜센터를 운영하고 빅데이터 기반의 돌봄 대상자 선제 발굴을 추진한다고 2일 밝혔다.

구는 5월 18일부터 ‘송파구 통합돌봄 전담 콜센터’를 운영 중이다. 상담사 2명이 돌봄 상담과 사전조사, 신청 안내를 맡는다. 상담 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 아울러 구는 국민건강보험공단과 협력해 빅데이터를 활용한 대상자 발굴도 병행하고 있다.

지원 대상은 의료·요양·돌봄 등 2가지 이상의 복합적인 지원이 필요한 65세 이상 어르신과 지체·뇌병변 중증장애인이다. 지원 대상자로 선정되면 건강상태와 일상생활 기능, 주거환경 등을 종합적으로 조사한 뒤 개인별 돌봄계획을 세운다. 이후 보건의료와 건강관리, 요양, 일상생활 지원, 주거복지 등 5대 분야를 중심으로 방문진료·방문건강관리, 가사·식사 지원, 동행 지원 등을 연계한다.

실제 홀로 생활하는 한 어르신은 좌측 편마비와 근력 저하로 외출에 어려움을 겪었지만 빅데이터를 활용한 전수조사 과정에서 통합돌봄 대상자로 선정됐다. 이후 방문 맞춤운동과 돌봄SOS 식사배달, 방문건강관리 서비스를 지원받았고 근력과 균형감각이 나아지면서 일상생활에 대한 자신감을 회복했다.

송파구 의료·요양 통합돌봄사업 포스터. 송파구 제공

구는 기존 제도로 지원받기 어려운 돌봄 사각지대를 보완하기 위한 특화사업도 운영하고 있다. 장기요양등급 탈락자를 위한 일상생활 돌봄, 복지용구 지원, 방문진료비 지원 등이 대표적이다.

또 구는 우리동네돌봄단과 통장 등 지역 인적 안전망을 활용해 돌봄이 필요한 주민을 지속적으로 발굴할 계획이다. 노인맞춤돌봄 수행기관과 장기요양기관, 복지관 등 유관기관과의 협력도 강화한다.

서강석 송파구청장은 “전담 콜센터 운영으로 주민들이 보다 쉽고 빠르게 돌봄서비스를 이용할 수 있는 기반을 마련했다”며 “도움이 필요한 주민을 적극적으로 찾아 송파구만의 특화사업과 연계함으로써 누구도 소외되지 않는 촘촘한 돌봄안전망을 구축하겠다”고 말했다.

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