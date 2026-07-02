서장훈, 야구부 시절? "덩치 커서 선도부도 못 건드려"

방송인 서장훈의 학창 시절 일화가 공개됐다.

지난 1일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 연 매출 1000억원을 달성한 창업가 조중규의 이야기가 소개됐다.

지난 1일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 연 매출 1000억원을 달성한 창업가 조중규의 이야기가 소개됐다. 사진=EBS

조중규는 식당, 이벤트, 마케팅, 곤약 공장 등 7개 회사를 운영하고 있다. 그는 BTS 컴백 드론쇼, 두바이 K-컬처 박람회 등 프로젝트를 진행한 마케팅 전문가이기도 하다.

이날 방송에서는 조중규가 서장훈의 중학교 1년 선배라는 사실도 공개됐다.

조중규는 "그때 제가 선도부여서 매일 교문에서 마주쳤다. 서장훈이 당시 야구부였는데, 덩치가 커서 건드리진 않았다"고 말했다.

서장훈은 조중규의 평창동 집도 찾았다. 집에는 정리된 냉장고와 팬트리, 엘리베이터를 타고 이동하는 취미 공간과 전용 주차장 등이 있었다. 이를 본 서장훈은 "드라마에서 보던 찐 부잣집"이라고 말했다.

조중규는 10대 시절부터 군고구마 장사, 리어카 짐꾼, 사우나 구두닦이, 때밀이 등 여러 일을 했다고 밝혔다. 고등학생 때 월 200만원 이상을 벌었다고도 했다.

대학교 진학 후에는 휴학하고 영업 일을 시작했다. 그는 칼, 도자기 그릇 세트, 깨 믹서기 등을 판매하며 영업 경험을 쌓았다.

조중규는 "남들과 똑같이 공부해 안정적으로 사는 것보다 다이내믹한 삶을 살고 싶었다"고 했다.

20세 때는 영화 '쥬라기 공원' 흥행을 예상하고 공룡 장난감을 판매해 1억원을 벌었다. 그는 장난감 수입업체 창고에 있던 공룡 장난감 재고를 개당 600원에 매입해 서울의 한 극장 앞에서 3000원에 팔았다고 설명했다.

서장훈이 "영화가 흥행해서 다행이지… 무모한 투자 아니냐"고 묻자, 조중규는 "포스터에 쓰여진 홍보 문구를 보고 충분히 가능성이 있다고 판단했다"고 답했다.

이후 조중규는 신림동에서 대패 삼겹살집을 창업했다. 구제역으로 위기를 맞은 뒤에는 사이드 메뉴였던 칡냉면 배달로 돌파구를 찾았다. 이때 쌓은 홍보 경험은 이후 마케팅 회사 설립으로 이어졌다.

조중규는 직원들에게 각 회사 대표 자리를 맡기는 경영 방식을 실천 중이라고 밝혔다. 그는 "대표가 될 자격이 충분하다면 그에 맞게 인정받아야 한다"고 말했다.

조중규는 사단법인을 설립해 10년째 독거 노인들에게 식사를 지원하고 반려 식물을 선물하고 있다. 어르신들의 이야기를 담은 수필집도 3년째 출간하고 있다. 그는 "공부가 인생의 전부는 아니다"라며 자신의 철학을 전했다.

<뉴시스>

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