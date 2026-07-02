미모의 ‘아이돌 여경’ 몰락…동료들이 허위 실적 몰아주다 ‘덜미’

대만에서 뛰어난 외모와 화려한 수사 실적으로 유명세를 탔던 여성 경찰관이 동료들과 공모해 사건 처리 실적을 허위로 올린 사실이 드러났다. 경찰은 그가 받아온 수백건의 포상을 모두 취소하고 검찰 수사를 의뢰했다.

1일(현지시간) 미러뉴스와 TVBS 등 대만 매체에 따르면 타이베이시 경찰청 신이지구 소속 여성 경찰 A씨는 공문서위조 등 혐의로 검찰 조사를 받고 있다.

A씨는 유명 사립대에서 불어를 전공한 뒤 민간 기업 비서로 근무하다 2014년 경찰 특별채용에 합격했다. 그는 경찰인 삼촌과 남동생의 영향을 받아 뒤늦게 진로를 바꾼 것으로 알려졌다.

TVBS 캡처

지구대를 거쳐 신이경찰서에서 수사 보조 업무를 담당했던 A씨는 긴 생머리의 단아한 외모, 친화력 있는 성격으로 유명했다. 그는 ‘경찰계의 판빙빙’이라는 별명을 얻었고, 경찰 내부 홍보 잡지 표지 모델로 등장할 정도로 인지도를 었었다. 여기에 실적까지 더해지며 유망 경찰관으로 평가받았다.

그러나 최근 내부 감찰 과정에서 A씨의 실적 상당수가 허위였다는 의혹이 제기됐다. 조사 결과 그는 실제 현장 수사에 참여하지 않았음에도 일부 동료 형사들이 자신의 검거 실적에 공동 수사자로 이름을 올려주는 방식으로 포상 실적을 쌓은 것으로 파악됐다.

대만 경찰은 통상 현장 검거나 압수수색 등 외근 수사에 직접 참여한 경찰관만 포상 대상이 된다. 그러나 내근 업무가 대부분이었던 A씨는 이런 방식으로 1년 동안 500건이 넘는 포상 실적을 인정받았고, 실제 현장을 뛰는 형사들보다 높은 근무평가를 받아온 것으로 전해졌다.

결국 내부 불만이 커지면서 익명의 제보가 접수됐고, 감찰 조사에서 관련 서류의 허위 작성과 절차상 문제도 확인됐다. 실적을 나눠준 일부 형사들은 조사 과정에서 사실관계를 인정한 것으로 알려졌다.

신이경찰서는 A씨에게 수여됐던 포상을 모두 취소했으며, 사건을 타이베이지방검찰청에 넘겨 수사에 적극 협조하고 있다고 밝혔다. 현지 매체들은 수사 결과에 따라 A씨와 실적 조작에 가담한 경찰관들이 공문서위조 등의 혐의로 형사책임을 질 가능성이 있다고 전했다.

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