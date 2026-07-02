트럼프, ‘밈(meme) 코인’으로 수 조원 챙겨…믿고 투자한 지지자들은 폭락에 ‘피눈물’

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 이름을 딴 가상화폐 사업으로 수 조원을 벌었지만, 정작 그를 믿고 투자한 지지자들은 큰 손실을 입었다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 1일(현지시간) 보도했다.

이날 공개된 트럼프 대통령의 연례 재정 보고서에 따르면 트럼프 대통령이 지난해 초 두번째 임기를 시작한 이후 한 해 동안 가상화폐를 통해 얻은 수익은 총 14억달러(약 2조2천억원)로 나타났다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

지난해 가상화폐를 포함한 전체 수입 20억달러 중 상당수가 수십만명의 지지자와 투자자들이 가치 폭등을 기대하고 투자한 트럼프 대통령 밈(meme)코인 ‘$TRUMP’에서 발생했다. 밈 코인이란 유행성 가상화폐로 가치가 어느정도 정해진 스테이블 코인보다 변동성이 큰 편이다.

‘$TRUMP’ 코인이 거래될 때마다 트럼프 대통령과 그의 파트너들은 거래 수수료를 받았으며, 코인에서 발생한 다른 수입과 합쳐 그 금액은 수억 달러에 달했다.

트럼프 대통령은 ‘$TRUMP’ 코인을 통해서만 6억3600만달러(약 9895억원)의 수익을 얻었다. 반면 일반 투자자들은 막대한 손실을 입었다.

가상화폐 분석업체 체이널리시스에 따르면 지난해 ‘$TRUMP’에 투자한 약 76만4000개의 가상화폐 지갑이 손실을 기록했다. 이들은 대부분 소액 투자자였다.

‘$TRUMP’의 개당 가격은 트럼프 2기 행정부 출범 직전인 지난해 1월19일 73.43달러까지 치솟았다가 폭락, 이날 기준 1.7달러 안팎에서 거래되고 있다.

이 코인으로 1000만달러(약 155억원) 이상의 수익을 올린 투자자는 58명에 불과했다. 이들 대부분 코인 가치가 폭락하기 전 대량 매도를 통해 빠져나온 초기 거래자들로 나타났다.

또 트럼프 일가의 가상화폐 기업인 월드 리버티 파이낸셜이 만든 가상화폐 ‘$WLFI’의 가격 역시 고점 대비 80% 이상 폭락하면서 고스란히 투자자들의 손실로 이어졌다. 반면 회사 측은 ‘$WLFI’ 전체 판매 대금의 75%를 선취하면서 코인 가격과 무관하게 이득을 챙겼다.

트럼프 2기 행정부는 밈 코인을 증권으로 규제하지 않겠다고 발표했다. 하지만 월드 리버티 파이낸셜이 스테이블 코인을 발행한 이후 스테이블 코인을 제도화하는 법안에 서명하면서 두 정책 간 이해 충돌이 발생하기도 했다.

미국 듀크대에서 가상화폐를 연구하는 리 라이너스 전 연방준비은행 조사역은 NYT에 “트럼프 대통령은 취임 이후 가상화폐로 번 돈이 그의 전체 비즈니스 커리어를 통틀어 그 어떤 해에 번 돈보다 많다”고 말했다. 백악관은 NYT에 보낸 성명을 통해 트럼프 대통령이 지지자들을 착취해 이익을 챙긴다는 주장을 부인했다.

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