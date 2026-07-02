충남, 202조 품고 '대한민국 AI 수도' 시동

392조원 규모의 충청권 첨단산업 투자 프로젝트가 본격화되면서 충남이 전체 투자의 절반이 넘는 202조원을 확보, 대한민국 인공지능(AI)·반도체 산업의 핵심 거점으로 부상한다.

정부와 삼성, SK, 셀트리온 등 국내 대표 기업들이 충남을 중심으로 AI·반도체 초격차 생태계 구축에 나서면서 '대한민국 AI 수도 충남' 구상이 현실화되고 있다.

이재명 대통령이 2일 삼성디스플레이 아산 제2캠퍼스를 방문해 삼성전자 이재용 회장의 안내를 받으며 환영하는 직원들에게 화답하고 있다.

박수현 충남지사는 2일 삼성디스플레이 아산 제2캠퍼스에서 이재명 대통령과 삼성전자 이재용 회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 서정진 셀트리온 회장 등이 참석한 가운데 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온 등과 첨단산업 투자협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 삼성전자와 SK하이닉스, 셀트리온 등은 충청권에 총 392조 원을 투자한다. 이 가운데 충남 투자 규모는 202조원으로 전체의 절반을 넘는다.

삼성전자는 천안·아산에 56조원을 투입해 최첨단 고대역폭메모리(HBM) 생산 거점을 구축하고, 삼성디스플레이는 아산에 67조원을 투자해 차세대 디스플레이 생산라인을 확대한다. 삼성SDI는 천안에 9조원 규모의 차세대 배터리 마더팩토리를 조성하며, SK는 70조 원을 들여 AI 데이터센터를 구축한다. 셀트리온도 내포 농생명 융복합산업 클러스터 투자 계획을 차질 없이 추진하기로 했다.

정부도 대규모 투자가 신속히 이행될 수 있도록 규제 혁신과 재정 지원에 나선다. 지방 투자 특별보조금 신설, 메가특구 지정, 세제 지원, 전력·용수 공급, 첨단인력 양성 등을 담은 '7대 정책지원 패키지'를 추진한다. 중앙정부와 지방정부, 기업이 참여하는 '충청권 첨단전략산업 대도약 TF'를 즉시 가동해 100일 안에 종합 지원계획을 마련할 방침이다.

충남도도 별도 산업 분야별 TF를 구성해 인허가와 산업단지 조성, 도시계획 변경 등을 신속 지원하고 반도체와 디스플레이 분야 전문인력 양성, 소재·부품·장비 기업 육성에도 속도를 낸다. 연구개발(R&D)에는 향후 5년간 100억원을 투입하고, 투자펀드도 지난해 말 6000억원에서 2030년 1조5000억원까지 확대할 계획이다.

이날 행사에 참석한 이재명 대통령은 "반도체와 디스플레이, 이차전지, 바이오는 AI 시대 대한민국의 미래를 좌우할 핵심 전략산업이며, 이 생태계를 모두 갖춘 곳이 바로 충청권"이라며 "충청은 대한민국 첨단산업의 중심을 넘어 AI 시대를 선도하는 세계적 혁신 거점으로 성장할 것"이라고 밝혔다.

박수현 지사는 "서남권 신규 반도체 단지가 본격 가동되기까지의 기간 동안 대한민국 반도체 산업과 글로벌 공급망을 지탱할 주역은 충청권"이라며 "충남에서 제조 AI 표준을 먼저 확립하고 이를 전국으로 확산시킨다면 대한민국 AI 제조혁신을 수년 앞당길 수 있다"고 강조했다.

이번 대규모 투자와 정부 지원이 본격화되면 충남은 반도체와 디스플레이, AI, 배터리, 바이오를 아우르는 첨단산업 집적지로 도약하면서 대한민국 미래 성장의 핵심 축으로 자리매김할 것으로 기대된다.

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