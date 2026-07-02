축제 첫날부터 ‘아찔’…대구치맥페스티벌서 불꽃 낙하로 2명 화상

2026 대구치맥페스티벌 개막 첫날 공연 중 행사용 불꽃이 관객석 앞 잔디밭으로 떨어지는 아찔한 사고가 발생했다.

이 사고로 관람객 2명이 경미한 화상을 입었으며, 주최 측은 남은 행사 기간 해당 불꽃 연출을 전면 중단하기로 했다.

1일 개막한 대구치맥페스티벌 행사장에 관람객들로 북적거리고 있다. 연합뉴스

2일 대구시 등에 따르면 전날 오후 8시쯤 대구 달서구 두류공원에 마련된 '2026 대구치맥페스티벌' 무대에서 행사용 불꽃이 관객석 앞 잔디밭으로 낙하했다.

불꽃이 잔디에 옮겨붙으며 화재로 이어질 뻔했으나, 현장에 배치된 안전요원이 불길이 번지기 전 즉시 진화했다. 하지만 이 과정에서 관람객 2명이 각각 손가락과 다리에 경미한 화상을 입는 피해를 입었다. 또 다른 관람객 2명은 가방 등 소지품이 탔고, 인근 관람객들의 음식물 위로 잿가루가 떨어지는 불편을 겪었다.

대구시 관계자는 "불꽃이 하늘로 쏘아 올려져야 했으나 알 수 없는 원인으로 인해 아래로 향하면서 바닥에 일부 떨어진 것"이라며 "안전요원이 발로 밟아 불씨를 금방 진압했다"고 설명했다.

행사 주최 측은 안전 확보를 위해 남은 축제 기간 문제가 된 행사용 불꽃을 일절 사용하지 않기로 결정했다. 아울러 피해를 입은 관람객들에 대한 보상 절차에 착수할 것으로 전해졌다.

한편, 올해 대구치맥페스티벌은 5일까지 두류공원 일원에서 개최된다.

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