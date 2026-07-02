전국에 장마 다음주 초까지 이어져…주말 낮 최고 32도

전국에 장마가 다음 주 초까지 이어지겠다.
2일 기상청에 따르면 정체전선이 북상하면서 제주에 3일 오후부터 비가 오겠다.
이후 4일 들어서 새벽 전남, 오전 경남, 오후 전북, 밤 충청남부와 경북남부에 비가 내리기 시작하겠다.
일요일인 5일이 되면 제주와 남부지방에 비가 이어지는 가운데 오후 들어 중부지방까지 비가 확대되겠다.
장맛비는 전국에 6일, 충청과 남부지방은 7∼8일까지 이어지겠다.
또 9일에는 중부지방에 재차 비가 올 것으로 예상된다.
일단 3일부터 4일까지 강수량은 제주와 전남해안 30∼80㎜(제주산지 최고 120㎜ 이상), 광주·전남내륙·경남서부남해안 20∼60㎜, 전북·부산·울산·경남(서부남해안 제외) 5∼40㎜, 대전·충남남부·충북남부·대구·경북남부 5∼10㎜ 정도일 것으로 예상된다.
5일 이후 예상 강수량은 아직 제시되지 않은 상황으로, 비가 다음 주 중반까지 이어질 것으로 예상되는 점을 고려하면 실제 총강수량은 더 많겠다.
특히 따뜻한 바다 위를 지나 한층 많은 수증기를 품은 고온다습한 남풍이 불어 들면서 강수량이 제법 많을 것으로 전망된다.
정체전선이 북상하기 전 금요일인 3일에는 대기 상층에 찬 공기가 자리한 가운데 낮 햇볕에 하층 공기가 뜨겁게 달궈지면서 불안정이 초래되는 데 따른 소나기가 내륙을 중심으로 내리겠다.
3일 소나기 강수량은 대체로 5∼40㎜(경북북부내륙·경북북동산지 5∼30㎜, 강원동해안 5㎜ 안팎) 정도겠다.
추후 올해 장마 강수량을 산정할 땐 소나기 강수량도 포함된다.
태풍 때문에 내리는 비를 제외하고 장마철 내리는 비는 모두 장마 강수량 산정 시 반영한다.
당분간 습해서 체감온도가 높은 상황이 이어지겠다.
토요일인 4일은 아침 최저기온이 19∼23도, 낮 최고기온이 25∼32도겠으며 일요일인 5일은 20∼24도와 26∼31도겠다.
다음 주는 아침 기온이 21도에서 25도 사이, 낮 기온이 26도에서 32도 사이에 분포하며 기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 조금 높을 것으로 예상된다.
<연합>
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