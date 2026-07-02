文·李 ‘단합’ 메시지에 정청래 “갈등 키운 세력에 정문일침…100% 공감”

이재명 대통령과 문재인 전 대통령 1일 오찬 뒤 낸 통합 메시지에 더불어민주당 정청래 전 당대표가 “두 분 말씀이 다 옳다”며 “두 분 말씀이 정답”이라며 치켜세웠다. 친문(친문재인)계 윤건영 의원도 이 대통령과 문 전 대통령 메시지를 “당의 통합과 단합, 그 이상도 이하도 아니다”라고 8·17 전당대회를 앞두고 불거진 ‘친문 대 친이(친이재명)’ 갈등 구도를 봉합하려는 모습이다.

정 전 대표는 2일 페이스북에 ‘이재명 대통령님, 문재인 전 대통령님 고맙습니다’라는 제목으로 “이 대통령은 평소 ‘우리 안의 차이가 상대방의 그것보다 크겠느냐’며 우리 내부의 단합을 강조했다”며 “문 전 대통령은 노무현 전 대통령 때부터 강조한 국민통합을 늘 염두에 두고 통합과 화합을 강조했다”고 적었다. 그러면서 “당 내부에서 조롱과 혐오 멸칭이 난무하며 갈등을 키워온 일부 세력에게 어제 두 분의 만남과 메시지가 큰 울림과 정문일침이 되었으리라 생각한다”며 “100% 전적으로 공감한다”고 강조했다.

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 1일 청와대에서 대화하며 오찬장인 상춘재로 이동하고 있다. 연합뉴스

정 전 대표는 최근 수차례 말해온대로 “우리는 김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피워야 한다”며 “김대중의 바통을 노무현이 이어받고, 노무현의 바통을 문재인이 이어받고, 문재인의 바통을 이재명이 이어받아 달리고 있다”고 했다.



이 대통령은 전날 문 전 대통령을 청와대로 초대해 비빔밥과 모둠떡을 함께 먹고 “내부의 단합도 매우 중요하다, 속이 단단해야 되겠다”면서도 “끊임없이 외연을 확장하고 구조적 다수를 만들기 위해 노력해야 되고, 거기서 끊임없이 성과를 내야 뒷받침된다”고 말했다. ‘구조적 다수’가 전통적인 민주당 지지자에서 중도로 지지층을 더 확장해야 한다는 뜻이란 해석을 낳았다. 문 전 대통령은 “민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주개혁 진영 그리고 빛의 혁명을 함께했던 세력과 더 큰 단합을 이뤄내야 국민의 마음을 하나로 모을 수 있다”고 했다. 문 전 대통령 발언은 민주당 내부 통합에서 나아가 범여권 단합을 강조한 취지로 두 대통령 발언의 주안점이 다르게 풀이됐다.

윤 의원은 이날 CBS 라디오에서 둘의 발언 의도가 “제가 볼 때 큰 차이 없다”고 말했다. 윤 의원은 이 대통령과 문 전 대통령 발언의 결이 달랐다는 해석에 “그건 조금 너무 나간 것 같다”며 “문 전 대통령이나 이 대통령이 말한 것은 당의 통합과 단합, 그리고 그게 국민 통합으로 이어져야 되고 외연 확장을 같이 해야 한다는 말, 그 이상도 이하도 아니다”라고 반박했다.

윤 의원은 이번 만남을 당내 계파 갈등이 완화할 하나의 계기는 될 수 있다고 밝혔다. 윤 의원은 “민주당이 어디에 서 있고 민주당의 역할이 뭐냐, 즉 집권여당의 책임은 뭐냐는 걸 어제 보여줬다고 생각한다”며 “전직 대통령과 현직 대통령이 만나서 ‘그래서 여당이 가야 될 길은 이런 거야’라는 말이 당 내외에 하나의 가늠자는 될 것 같다”고 말했다.

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