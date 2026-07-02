“중앙아시아 핵심 에너지 시장 잡는다”…서부발전, 우즈벡 에너지전환 영토 확장

한국서부발전이 우즈베키스탄에서 에너지밸류 네트워크 포럼을 개최하며 국내 에너지 분야 중소기업의 중앙아시아 시장 진출 지원에 나선다고 2일 밝혔다.

서부발전은 지난달 30일부터 3일(현지시간)까지 우즈베키스탄 타슈켄트에서 ‘국내 에너지분야 중소기업 우즈베키스탄 시장개척 지원사업’의 일환으로 ‘한-우즈베키스탄 에너지밸류 네트워크 포럼’을 개최했다.

이번 사업은 서부발전이 우즈베키스탄에서 처음 추진하는 해외시장 개척 지원사업이다. 우즈베키스탄 에너지부와 주우즈베키스탄 대한민국 대사관, 코이카(KOICA), 현지 에너지기업 등 200여 명이 참석해 양국 간 에너지 협력과 국내 중소기업의 해외 진출 방안을 논의했다.

우즈베키스탄은 산업 성장과 전력 수요 증가에 따라 전력 인프라 확충과 노후 설비 개선, 재생에너지 확대, 공공부문 에너지효율 향상 수요가 빠르게 증가하는 중앙아시아 내 핵심 에너지 시장이다. 서부발전은 현지 정책 수요와 국내 중소기업 기술을 연계해 중앙아시아 에너지전환 시장진출 기반을 마련할 계획이다.

이번 행사에서는 에너지 정책과 시장 동향을 공유하는 네트워크 포럼으로 협력 기반을 혹대하고, 국내 중소기업 8개사와 현지 기업이 참여한 일대일 수출 상담을 진행했다. 코이카와 개발협력∙공적개발원조(ODA) 연계 가능성도 논의했다. 우즈베키스탄 에너지부∙투자무역부 등 관계기관과도 에너지전환 분야 협력 수요와 온실가스 감축∙전력인프라∙투자 연계 분야의 후속 협력 가능성도 구체화했다.

서부발전은 이번 사업으로 24건의 수출 상담을 진행하고 15건의 업무협약(MOU), 구매의향서(LOI)를 체결했다. 향후 7건 넘는 후속 미팅을 추진하고 3건 이상 협력 프로젝트를 발굴할 계획이다. 예상 수주 규모는 600만 달러 이상으로 상담 성과가 실제 수출과 사업화로 이어질 수 있게 사후관리도 지속 지원할 예정이다.

한편 서부발전은 5월 협력 중소기업의 베트남 시장 진출을 지원하기 위한 동반성장 협의체 ‘베트남 윙스’를 출범했다.

이정복 서부발전 사장은 “우즈베키스탄은 에너지 전환과 전력 인프라 개선 수요가 빠르게 확대되는 중앙아시아 핵심 시장”이라며 “국내 에너지 중소기업의 우수한 기술이 현지 정책 수요와 연결돼 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있게 적극 지원하겠다”고 말했다.

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