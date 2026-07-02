李대통령 “기업에 압력 넣는다고 투자가 되겠나… 그런 생각 자체가 구태”

이재명 대통령이 2일 지방투자와 관련해 “완전히 새로운 세상을 우리가 가장 선두에서 달려나가려면 남들이 하지 않은 가장 선진적인 생각을 해야 한다”라며 “과거 관치행정 하던 시절 생각으로 압력 넣거나 강제로 (투자하도록) 할 수 있겠다고 생각하는 자체가 구태”라고 지적했다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 충남 아산시에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에 참석해 “(지방투자를) 분열적으로 접근하면 안 된다. 지금까지 대한민국은 수도권 중심으로, 또 지방의 특정 지역 중심으로 성장 전략을 구사해왔기 때문에 너무 불균형이 심하고 수도권 집중에 따른 폐해가 너무 커서 이제는 기업 활동을 하기에도 부담스러운 상태가 됐다”며 “국가 생존이 위협받는 상태가 됐기 때문에 지금의 가장 중요한 과제는 지역균형발전, 수도권 분산, 지방 중심 성장 전략이다”라고 강조했다. 이어 이 대통령은 “가능하면 가장 좋은 입지에 기업들이 지방으로 입지할 수 있게 지원해야 하고, 기업들 입장에서는 가장 효율이 높은 지역에 가장 효율이 높은 방식으로 집적해야 한다”라며 “(지방 투자가) 선물 나눠 주는 게 아니다”라고 말했다.

이 대통령은 “또 다른 가능성을 만들어 그 지역에 유용하고 효율적인 산업이 입지할 수 있도록 준비하고 설득하고, 필요한 인프라를 갖춰 유인해나가야 한다”면서 “기업들의 이해관계가 맞아떨어져 ‘여기서 하는 게 훨씬 낫겠다’ 이렇게 생각할 수 있는 상황을 만들어주는 게 정부가 하는 일이고 정치가 하는 일”이라고 말했다. 이어 “그런 노력을 특별히 기울이지도 않은 상태에서 ‘왜 우리 동네는 안 나눠줘’ 이런 식으로 접근하고 안 된다고 화내고 (그러면 안 된다)”라며 “주민들은 섭섭할 수 있지만 정치하는 사람들이 거기에 부화뇌동해서 같이 화내고 그러면 동네가 발전하겠나”라고 꼬집었다.

이 대통령은 이번 메가 프로젝트를 두고 야권을 중심으로 제기되는 정부압박설을 직접 반박하기도 했다. 이 대통령은 “요즘 세상에 압력 넣는다고 기업이 오는 경우가 어디 있나”라며 “제가 이재용 삼성전자 회장한테 압박해서 삼성전자가 혹시 그런 결정을 한 게 아닐까 하는 구태적인 생각을 하는 분들이 계시던데, 그렇게 하면 기업 경영을 할 수 있으며 세계적인 투자 유치를 할 수가 있겠나? 불가능한 얘기다”라고 일축했다. 이어 이 대통령은 “이제는 국내에서 경쟁하는 게 아니라 전 세계를 놓고 경쟁하고 있다. 가장 합리적인 시스템, 가장 투명한 시스템, 가장 효율적인 질서, 그리고 합당한 지원이 필요하다”라면서 “그래서 가장 최적의, 가장 효율적인 상태를 만들어내야 비로소 경쟁할 수 있는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “앞으로도 정부는 지속해서 지역균형발전을 위해 기업들을 설득하고 기업들이 투자 결정을 할 수 있는 환경을 만들어내고, 그를 위해 정부의 재정이나 역량을 투입하기 위해 끊임없이 지속해서 노력하겠다”고 약속했다.

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