‘6%대 급락’ 코스피, 8000선 붕괴…매도 사이드카 발동

간밤 미국 기술주 약세에 코스피가 2일 장 초반 6% 넘게 하락하며 15거래일 만에 8000선을 내줬다. 코스피200 선물지수가 급락하면서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.

코스피가 장초반 급락하며 매도 사이드카가 발동한 2일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 7분 매도 사이드카(프로그램매매 매도호가 효력정지)가 발동됐다. 발동 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 80.92포인트(6.05%) 내린 1255.94를 기록했다.

매도 사이드카는 코스피200 선물지수가 전 거래일 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다. 올해 들어 사이드카가 발동된 것은 이번이 30번째다. 매도와 매수 사이드카는 각각 15차례씩 발동됐다.

코스피 지수는 오전 9시 50분 기준 코스피는 전 거래일보다 500.77포인트(6.03%) 내린 7802.64을 기록하고 있다.

코스피가 장중 8000선을 밑돈 것은 지난달 11일 이후 15거래일 만이다.

수급별로는 외국인이 2조9273억원을 순매도했다. 개인은 2조5359억원, 기관은 3228억원을 각각 순매수했다.

시가총액 상위 종목은 모두 하락했다. 삼성전자는 6.84% 내린 29만3000원, SK하이닉스는 8.83% 내린 23만3400원에 거래 중이다.

SK스퀘어, 삼성전자 우선주, 삼성전기, 현대차, LG에너지솔루션 등도 일제히 하락했다.

시장에서는 간밤 미국 증시 급락이 국내 증시에 영향을 미친 것으로 분석했다. 다우존스30 산업평균지수는 529.24포인트(1.01%) 하락한 5만2305.24, 나스닥지수는 173.69포인트(0.66%) 내린 2만6040.03으로 마감했다.

코스닥도 약세를 보였다. 같은 시간 코스닥지수는 전 거래일보다 4.52% 내린 887.31을 기록 중이다.

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