소지섭 "부엌일 많이 해"…17세 연하 조은정과 결혼 근황

배우 소지섭이 평소 집안일을 많이 한다고 밝혔다.

소지섭은 최근 방송인 하지영의 유튜브 채널에 출연해 SBS TV 새 드라마 '김부장'에 대한 이야기를 나눴다.

소지섭은 최근 방송인 하지영의 유튜브 채널에 출연해 SBS TV 새 드라마 '김부장'에 대한 이야기를 나눴다. 유튜브 하지영 캡처

'김부장'은 딸을 구하기 위해 사투를 벌이는 아빠의 이야기를 그린 작품이다. 소지섭은 극 중 고등학생 자녀를 둔 아빠 역을 맡았다.

하지영은 "이번에 딸바보 역할을 맡으면서 보니까 아침도 하고 계시고 주방일도 하더라. 지금까지 드라마에서 본 적 없는 다른 면모"라고 말했다.

이어 "평상시에 집에서는 좀 이렇게 하냐"고 묻자 소지섭은 "많이 한다"고 답했다.

하지영은 "부엌일도 많이 하냐"고 물었고, 소지섭은 "그럼요"라고 했다.

하지영은 또 "옛날에 공익근무요원 하실 때 쓰레기 정리 제일 많이 하셨고 복사 제일 많이 하셨고, 그쪽으로 소문 나셨다"고 말했다.

이에 소지섭은 "그렇다"고 웃으면서 "지금도 시간이 되면 여러 가지 다양한 일을 한다"고 밝혔다.

소지섭은 요리도 한다고 했다. 그는 "예전에 혼자 산 지가 꽤 긴 시간 있었어서 기본적인 건 다 하는 것 같다. 모르면 유튜브 보면 되지 않냐"고 했다.

혼밥도 자주 한다고 밝혔다. 소지섭은 "혼밥에 대한 거리낌이 없어진 지 너무 오래됐다"며 혼자 고깃집에 가서 고기를 구워 먹은 적도 있다고 했다.

소지섭은 2020년 17세 연하 방송인 조은정과 결혼했다.

<뉴시스>

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