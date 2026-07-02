최태성, 배재고 스벅 논란에 “대한민국 교육, 어디로 가나” 일침

한국사 강사 최태성(왼쪽)이 2024년 10월 23일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘하와이 연가’ 언론시사회 및 기자간담회에서 인사하는 모습과 지난 1일 최태성의 인스타그램 계정에 올린 게시물. 연합뉴스·최태성 인스타그램 계정 ‘bigstarsam’ 캡처

한국사 강사 최태성이 최근 배재고 야구팀의 “스타벅스 가야지” 응원 논란에 깊은 유감을 나타냈다.

최태성은 1일 자신의 인스타그램에 배재고의 전신인 배재학당 교정 사진을 올리며 “우리나라 근대 학문의 서막을 연 아펜젤러의 배재학당. 이 학교에 내세운 것은 섬김이었다”고 설명했다.

이어 그는 “요즘 벌어지는 모습 보며 저를 포함한 우리 기성세대는 과연 대한민국 교육이 어디로 가고 있는지 절실히 생각해 봐야 하지 않을까”라며 “저 자신이 너무 부끄럽다”고 우려를 표했다.

또한 최태성은 ‘크고자 하거든 남을 섬기라’는 배재학당 교훈과 설립자인 미국 선교사 헨리 아펜젤러의 사진을 올리며 “아펜젤러 선생님이 많이 슬퍼하실 듯”이라고 안타까움을 드러냈다.

가수 권진아의 노래 ‘뭔가 잘못됐어’를 배경음악으로 설정한 그는 ‘#배재고, #스타벅스 #탱크’라는 해시태그를 덧붙이기도 했다.

최태성의 이 같은 발언은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 불거진 논란을 겨냥한 행보로 보인다.

이날 광주제일고와 맞붙은 배재고 선수들은 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이”라고 반복해 외쳤다.

스타벅스코리아는 5월 18일 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행하며 홍보 문구에 ‘책상에 탁’이라고 적어 5·18 민주화 운동을 희화화했다는 거센 비판을 받았다.

논란이 확산되자 배재고는 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사과했고 서울시교육청도 조사에 착수했다. 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 지난 1일 긴급 스포츠공정위원회를 열어 심의한 끝에 배재고 야구부에 청룡기 대회 몰수패와 6개월 대회 출전 정지 처분을 내렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지