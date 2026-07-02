석탄발전 폐지 충격 최소화…발전5사, 상생 모델 구축

한국남부발전을 비롯한 발전5사가 석탄화력발전소 폐지에 따른 지역경제 침체 방지에 공동 대응한다고 2일 밝혔다.

남부발전은 지난달 30일 서울 발전회사협력본부에서 ‘석탄발전 인프라 및 인력 활용 방안 마련 용역’의 착수회의를 개최했다.

지난 1월 27일 인천 서구 서인천복합화력발전소 굴뚝에서 수증기가 뿜어져 나오고 있다. 뉴시스

이번 용역은 남부발전이 주관하고 기후에너지환경부와 발전 5사가 함께 참여하는 것으로, 석탄발전 인프라를 효율적으로 재활용하고 유휴 인력을 안정적으로 전환하는 방안을 마련하기 위해 추진됐다. 지난달부터 내년 6월까지 총 12개월 동안 진행된다. 급변하는 에너지 전환 흐름에 맞춰 발전소 폐지 지역의 여건과 지자체 요구사항을 적극 반영해 실효성 있는 대안을 도출할 계획이다.

주요 내용은 △국내외 석탄발전 폐지 사례와 지자체별 요구사항 분석 △지역 맞춤형 에너지전환 모델 발굴 △모델별 경제성과 고용창출 등 지역경제 영향 검증 △발전소 근무자의 고용안정을 위한 인력 재배치 방안 수립 등이다.

송상욱 남부발전 발전처장은 “이번 공동 용역은 발전소 폐지가 지역사회와 협력사 노동자들에게 미치는 충격을 최소화하고 지속 가능한 친환경 에너지 거점으로 탈바꿈하기 위한 첫걸음”이라고 말했다.

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