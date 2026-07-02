부산도시철도 전동차에 ‘방화예고’ 쪽지 붙인 50대 긴급체포

부산도시철도 2호선 전동차에 ‘불을 지르겠다’고 예고하는 쪽지를 부착한 50대가 경찰에 붙잡혔다.

2일 부산 해운대경찰서에 따르면 공중협박죄 혐의로 50대 전날 오후 9시52분 긴급체포해 조사하고 있다.

지난 1일 50대 남성이 부산도시철도 2호선 장산행 전동차에 붙인 ‘방화예고’ 쪽지. 부산교통공사 제공

A씨는 지난 1일 오후 3시45분쯤 부산도시철도 2호선 장산행 전동차에 ‘7월 3일까지 3호선 연산방향 5시26분/41분에 물만골역에 정차하면 시너 뿌리고 불 지른다’는 쪽지를 붙인 혐의를 받고 있다.

이 쪽지는 전날 오후 3시55분 해당 전동차가 장산역에 도착한 뒤 회차를 위해 운전실을 변경하던 기관사에 의해 발견됐다. 해당 기관사는 호포승무사업소와 종합관제실에 곧바로 상황을 전파했고, 부산교통공사는 경찰에 신고했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV를 확인해 용의자를 특정하고, 같은 날 오후 9시52분 자택에 머물던 A씨를 긴급 체포했다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행동기 등 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

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