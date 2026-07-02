유럽 폭염에 중국 업체가 웃는다… 냉방제품 매출 급증 [차이나우]

유럽 전역에 기록적인 폭염이 지속되면서 에어컨, 휴대용 선풍기, 양산 등 중국산 냉방 제품 수요가 폭발적으로 늘어난 것으로 전해졌다.

1일(현지시간) 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 프랑스 등 일부 국가에서는 중국산 에어컨 매출이 전년 대비 300% 이상 급증했으며, 휴대용 선풍기를 비롯한 가성비 제품들도 대륙 전역에서 품귀 현상을 빚고 있다. 이에 중국 제조업체들은 즉각 대량 생산 체제에 돌입했다. 대형 에어컨 기업부터 세계 최대 소상품 시장인 저지앙성 이우의 중소 상인들까지 현지 맞춤형 제품 생산과 공급망 확보에 속도를 내고 있다. 유럽 특유의 까다로운 주거 환경과 고임금 구조를 겨냥해 전문 기사 없이 소비자가 직접 설치할 수 있는 간편 설치형 모델과 이동식 에어컨을 전면에 내세운 전략이 주효했다는 분석이다.

유럽 폭염에 중국산 에어컨 판매 급증. 웨이보 캡처.

실제 기업들의 매출 지표도 이 같은 수요를 증명한다. TCL 유럽 에어컨 담당 부서에 따르면 북유럽과 프랑스 지역 매출은 전년 대비 300% 이상 늘었고, 스페인에서도 100% 성장세를 기록했다. 영국과 프랑스, 독일 창고에 쌓여 있던 이동식 에어컨 재고는 이미 바닥을 드러냈다. 이에 따라 TCL은 소매점의 공급 부족을 해결하기 위해 통상 30~40일이 걸리던 생산 주기를 10일로 대폭 단축하는 한편, 전세기와 직항 트레일러를 동원한 긴급 수송을 검토 중이다.

스카이워스 에어컨 역시 프랑스 시장을 겨냥해 출시한 배관 일체형 제품이 일주일 만에 완판되며 품귀 가속화에 직면했고, 하이얼은 오래된 건축물이 많은 유럽 특성을 고려해 설치 시간을 절반으로 줄인 ‘엑스퍼트 시리즈’와 고유가 시대에 맞춘 최고 에너지 효율 등급 제품으로 스페인과 이탈리아 시장을 공략하고 있다.

전통적인 에어컨 외에 야외용 자외선 차단 제품의 성장세도 매섭다. ‘세계의 슈퍼마켓’으로 불리는 중국 이우시에서 우산 제조 업체를 운영하는 장지잉 대표는 유럽의 여름이 해마다 뜨거워지면서 자외선 차단 기능을 갖춘 양산과 선풍기 부착형 우산 주문이 쏟아지고 있다고 전했다. 현재 이 공장은 하루 1만개의 우산을 생산해 이우∼마드리드 철도 노선과 해상을 통해 유럽으로 직송하고 있다. 쿨토시와 선풍기 모자 역시 기존 주력 시장이었던 동남아를 넘어 스페인, 이탈리아 등 남유럽 지역에서 주문이 새로 유입되는 추세다.

국경 간 이커머스 플랫폼과 유럽 현지 물류창고의 결합은 이 같은 실시간 수요에 날개를 달았다. 중국 알리익스프레스와 알리바바의 데이터에 따르면 지난달 유럽 내 이동식 에어컨과 제빙기 주문은 폭발적으로 증가했다. 특히 관세 및 세제 개편으로 직배송 압박이 커지자 중국 기업들이 유럽 현지 창고를 적극 활용하면서, 중국 최대 온라인 쇼핑 행사 중 하나인 올해 618 쇼핑 축제 기간 스페인, 프랑스, 폴란드 등 주요국 현지 창고 출고 비중은 처음으로 50%를 돌반해 직구 물량을 넘어섰다.

중국 전문가들은 중국 제조업이 가진 유연성과 공급망의 강점이 단순한 상품 수출을 넘어 기후 위기 대응을 위한 비상 자재 공급망 역할을 하고 있다고 평가했다. 첸징 베이징 기술전략연구소 부소장은 “중국 냉방 제품의 경쟁력은 단지 가격이 저렴한 것에 그치지 않고, 완전한 산업 생태계와 유연한 제조 플랜트, 국경 간 이커머스를 아우르는 체계적인 대응 능력에 있다”며 “이상 기후가 일상화되는 글로벌 시장에서 안정적이고 효율적인 중국 공급망에 대한 의존도는 당분간 지속될 것”이라고 전망했다.

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