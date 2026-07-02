중동전쟁 여파에 물가 두 달 연속 3%대…30개월 만에 최대폭 상승

지난달 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다.



중동 전쟁 여파로 국제 유가가 오르면서 석유류 물가가 거의 4년 만에 최대 폭 상승한 영향이다.

지난 6월 28일 서울 시내 한 주유소 앞에 휘발유 가격이 게시돼 있다. 연합뉴스

작황 악화로 농산물 물가도 상승세로 돌아섰고, 생활물가도 2년 2개월 만에 가장 크게 올랐다.



국가데이터처가 2일 발표한 '6월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020=100)로, 1년 전보다 3.2% 올랐다. 2023년 12월(3.2%) 이후 가장 큰 폭의 상승세다.



소비자물가 상승률은 올해 1∼2월 2.0%에서 3월 2.2%, 4월 2.6%로 확대되더니 5월(3.1%)에 이어 지난달에도 두 달 연속 3%대를 기록했다.



중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승이 소비자물가를 밀어 올렸다.



석유류 가격은 24.7% 오르며 전체 소비자물가를 0.93%포인트(p) 상승시키는 효과를 냈다.



석유류 가격 상승 폭은 러시아-우크라이나 전쟁 초반인 2022년 7월(35.2%) 이후 가장 컸다.



휘발유는 전월에 이어 23.1% 올랐고, 경유(33.7%)는 2022년 7월(47.0%) 이후 가장 크게 뛰었다. 등유(23.1%)도 2023년 2월(27.1%) 이후 최대 폭 상승하면서 석유류 제품이 두루 올랐다.



재정경제부는 석유 최고가격제로 6월 소비자 물가 상승률을 0.4%포인트(p) 낮추는 효과가 있었다고 추정했다. 최고가격제가 없었을 경우 물가상승률은 3.6%에 달했다는 것이다.



이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "휘발유는 최고가격제 때문에 큰 변동이 없었지만, 자동차용 LPG 가격이 소폭 상승하면서 석유류 상승률이 소폭 확대됐다"고 설명했다.



이어 "6월 27일 이후 석유류 가격이 하락해서 이달에는 석유 가격이 하락하지 않을까 한다"고 덧붙였다.



내구재 중에선 신제품 가격 인상 등으로 컴퓨터(22.2%)와 대형승용차(3.5%)의 상승 폭이 비교적 컸다.



이에 따라 공업제품 전체가 4.4% 오르면서 전체 물가를 1.47%p 끌어올렸다.

지난 6월 28일 서울의 한 대형마트 채소 과일 코너. 연합뉴스

농축수산물 물가는 3.2% 오르며 전체 물가를 0.24%p 밀어 올렸다.



이 가운데 농산물 물가는 1.1% 올랐다. 농산물 물가 상승률은 2∼5월 마이너스를 기록했다가 5개월 만에 플러스로 전환했다.



파(37.1%), 쌀(11.7%) 등의 상승세가 두드러졌다.



이 심의관은 "재배면적과 생육 지연 등으로 대파 출하량이 감소했다"며 "(전체적으로) 채소류 물가가 지난달 4.9% 하락에서 이번 달 0.9%로 상승 전환했다"고 설명했다.



축산물 물가 상승률도 6.2%로, 올해 3월(6.2%) 이후 최고다.



국산 쇠고기(7.5%), 돼지고기(4.5%), 달걀(10.3%), 수입 쇠고기(6.8%)의 상승세가 컸다.



수산물은 3.7% 상승했다.



전월비로 볼 때 고등어가 2.4% 오르는 등 환율 상승의 영향이 있었다고 데이터처는 설명했다.



서비스 물가는 2.6% 올라 전체 소비자물가를 1.44%p 상승시켰다.



개인 서비스가 3.4% 상승했고, 공공서비스는 1.6% 올랐다.



공공서비스 중에선 국제항공료가 28.2%로 상승세가 두드러졌다.



개인 서비스 중 외식은 2.6% 상승했다.

국내 주요 백화점이 여름 정기 세일에 들어간 지난 6월 26일 서울의 한 백화점에서 시민들이 쇼핑을 하고 있다. 연합뉴스

자주 구매하는 품목 중심으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 3.4% 올랐다.



생활물가는 2024년 4월(3.6%) 이후 가장 큰 폭의 오름세를 나타냈다. 생활물가 상승률은 2월 1.8%에서 3월(2.3%), 4월(2.9%)로 확대되더니 5월(3.3%)에 이어 두 달 연속 3%대를 기록했다.



생활물가는 금리 인상을 예고한 한국은행에서 주목하는 지표다.



'밥상 물가'를 보여주는 신선식품지수는 0.4% 상승했다.



경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 2.5% 올랐다.

<연합>

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