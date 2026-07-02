한화오션, KDDX 상세설계 및 선도함 건조 우선협상 대상자 선정

한화오션이 7조8000억원 규모의 한국형 차기구축함(KDDX)의 상세설계 및 선도함을 건조하는 우선협상대상자로 최종 선정됐다. 한화오션은 사업이 2년 이상 지연된 만큼, KDDX 적기전력화를 위해 최선을 다한다는 방침이다.

한국형차기구축함(KDDX) 조감도. 한화오션 제공

방위사업청(방사청)은 전날 업체 선정평가를 통해 KDDX 상세설계 및 선도함 건조사업의 우선협상대상자로 한화오션을 확정했다고 2일 밝혔다. 방사청 관계자는 “KDDX 상세설계 및 선도함건조 사업의 제안서평가 결과공개 이후, 관련 규정과 절차에 따라 업체대상 평가결과 설명 (디브리핑)과 이의신청에 대한 검토를 진행했다”며 “평가결과에 이상이 없음을 최종 확인했다”고 밝혔다.

방사청은 지난 3월 사업 입찰공고 이후 입찰 참여 업체인 한화오션과 HD현대중공업을 대상으로 현장 실사와 제안서 평가 등을 거쳐 이날 우선협상대상자를 발표했다. KDDX는 7000톤급 구축함 6척을 국내 기술로 확보하는 첫 번째 국산 이지스급 함정 건조 사업이다. 사업은 총 개념설계 → 기본설계 → 상세설계 및 선도함 건조 → 후속함 건조 순으로 이뤄진다. 현재 ‘상세설계 및 선도함 건조’를 진행 중이다.

KDDX 사업 우선협상대상자로 선정된 한화오션은 ‘함정 명가’ 입지를 굳건히 하기 위한 연구개발을 꾸준히 이어왔다고 강조했다. KDDX 개념설계를 통해 통합전기추진체계, 통합마스트, 통합네트워크, 병력절감 자동화 기술 등 첨단 함정을 위한 핵심기술 기반을 마련했다. 신개념 함정 설계와 함정의 생존성 향상 연구 등 첨단 함정 개발을 위한 지속적인 연구와 투자를 지속해 왔다는 것이 회사측 설명이다. 실제로 지난해에는 최신의 스마트 함정 기술을 결집한 ‘차세대 전략수상함’을 선보인 바 있다. 한화오션은 차세대 전략수상함을 자체 기본설계해 영국 ‘로이드 선급’으로부터 설계 인증(AiP)을 획득하기도 했다. 차세대 전략수상함은 유∙무인 복합전투체계를 구현하고, 레이저 함포와 자폭 드론 다층방어체계를 탑재하고 있다. 또한 자동화∙무인화 기술로 운용인력을 최적화하고 전투 효율성과 작전 지속 능력을 극대화할 수 있다.

한화오션 관계자는 “첨단 함정 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 우선협상대상자로 지정된 만큼, 정부와 협상에 성실히 임하여 사업 정상화에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

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