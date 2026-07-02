류수영 "요리책 30쇄 넘겨…요리 영상 조회수 4억회"

배우 류수영이 자신이 펴낸 요리책이 30쇄를 넘겼다고 했다.

류수영은 1일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '라디오 스타'에서 요리에 관해 얘기했다. 류수영은 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서 각종 간단 요리 레시피로 주목 받았다.

배우 류수영. MBC TV 예능프로그램 '라디오 스타'

류수영은 지난해 첫 요리책을 내놨다며 "많은 분들이 사랑해 주셔서 1년 만에 30쇄를 찍었다. 베스트셀러 1위도 했다"고 말했다.

김구라는 "12만권 정도 판 거다. 나도 책을 4권이나 냈다"고 했다.

류수영은 "책을 만들기까지 약 4년이 걸렸다. 레시피도 79개를 준비했다"고 말했다.

류수영은 '편스토랑'을 통해 공개한 레시피 영상은 조회수 4억회를 넘는다고도 했다.

식당 제안이 없었냐는 말에 류수영은 "꾸준히 많았다. 하지만 시간이 없다. '편스토랑'을 할 땐 매주 레시피를 만들었다"고 말했다.

그는 "어렸을 때부터 요리 메모를 꾸준히 했다. 나이 먹고 대사 잘 안 외워질 때 동네에서 가장 맛있는 식당을 운영하는 할아버지가 되는 게 꿈이었다. 국숫집과 빵집 두 가지를 하고 싶다"고 했다.

류수영은 2017년 8살 어린 배우 박하선과 결혼했다.

<뉴시스>

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