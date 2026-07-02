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안산 최초 연임 이민근 시장, 취임식 벗어나 현장으로…‘이음의 시정’

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안산=오상도 기자 sdoh@segye.com

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농수산물도매시장 찾아 물가 점검…핵심 공약 ‘시장 이전’ 상인 의견 수렴
ASV 카카오데이터센터서 첫 간부회의…바이오 등 첨단의료클러스터 추진
신안산선 공정 점검 및 대부도 연장 추진…“시민 변화 체감하는 성과 낼 것”

안산시 사상 첫 단체장 연임에 성공한 이민근 시장이 민선 9기 임기 첫날 화려한 취임식 대신 공사 현장과 민생경제 전선으로 발길을 돌렸다. 이 시장은 지난 4년간 심은 변화의 씨앗을 시민의 삶 속에서 꽃피우겠다는 ‘이음의 시정’을 선언했다.

이민근 안산시장(오른쪽)이 농수산물도매시장에서 상인들과 인사하고 있다. 안산시 제공
이민근 안산시장(오른쪽)이 농수산물도매시장에서 상인들과 인사하고 있다. 안산시 제공

1일 안산시에 따르면 이 시장은 이날 별도의 취임 행사를 생략한 채 안산 농수산물도매시장과 경제자유구역 안산사이언스밸리(ASV) 지구, 신안산선 한양대정거장 공사 현장을 잇달아 방문하며 공식 업무를 시작했다.

 

첫 공식 일정으로 안산 농수산물도매시장을 찾은 이 시장은 장바구니 물가와 유통 실태를 살폈다. 상인회 간담회에선 시설 노후화와 물류 적체 고충을 경청한 뒤 민선 9기 공약인 ‘농수산물도매시장 이전 사업’의 청사진을 공유했다.

 

이어 이 시장은 ASV 지구 내 카카오데이터센터로 자리를 옮겨 민선 9기 첫 현장간부회의를 주재했다. 회의에서는 사동 89·90블록 개발과 옛 한국해양과학기술원 부지 활용, 한양대 ERICA 첨단의료복합클러스터 조성 등 안산의 미래 먹거리 사업들이 다뤄졌다.

 

이 시장은 인공지능(AI)·로봇·바이오 중심의 첨단산업 생태계를 고도화하기 위해 부서 간 칸막이를 허무는 협업 체계를 구축하라고 주문했다.

이민근 안산시장이 1일 카카오데이터센터에서 ‘경제자유구역 ASV지구 현장간부회의’를 마치고 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공
이민근 안산시장이 1일 카카오데이터센터에서 ‘경제자유구역 ASV지구 현장간부회의’를 마치고 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공

신안산선 한양대정거장 건설 현장을 찾은 이 시장은 공정 상황도 점검했다. 시는 신안산선이 경제자유구역의 접근성을 높이는 핵심 광역교통망인 만큼, 제5차 국가철도망 구축계획에 ‘신안산선 대부도 연장안’이 최종 반영되도록 국토교통부 등 관계기관과 협의를 이어갈 방침이다.

 

이 시장은 이날 발표한 취임사를 통해 “반월·시화국가산단의 성장 둔화라는 구조적 위기 속에서 안산선 지하화와 노후계획도시 정비 등 지속 가능한 토대를 닦아왔다”며 “민선 9기는 173개 공약을 흔들림 없이 추진해 시민의 기대를 현실로 잇는 ‘이음의 시정’이 될 것”이라고 다짐했다.


안산=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

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