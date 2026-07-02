성동 ‘두뮤페’ 키오스크 사전예약 도입

서울 성동구가 4일 옥수나들목 한강공원 일대에서 역사와 문화가 어우러진 성동구 대표 여름 축제인 ‘2026 두모포 뮤지컬 페스티벌’을 개최한다.



1일 구에 따르면 올해로 7회째를 맞는 두모포 뮤지컬 페스티벌은 600여년 전 세종 1년, 대마도 정벌을 위해 군사를 출정시켰던 역사적 장소인 두모포(현재의 옥수동 한강 일대)의 의지와 화합의 정신을 현대적인 뮤지컬 장르로 재해석한 축제다.



구는 대규모 인파가 몰리는 야외 축제에서 발생할 수 있는 장시간 대기 불편을 근본적으로 해소하기 위해 ‘키오스크 사전 공연 객석 예약 시스템’을 새롭게 도입했다. 관람객들은 축제 당일인 4일 오후 2시30분부터 오후 5시까지 현장에 마련된 키오스크 5대를 통해 간편하게 공연 좌석을 예약할 수 있다. 또 유아를 동반한 가족 단위 관람객이나 돗자리 낭만을 즐기려는 청년층을 위해 축제장 일부에 ‘감성 피크닉존’을 새롭게 마련했다. 객석 외에도 자유롭고 편안한 분위기에서 공연을 관람할 수 있는 힐링 공간을 제공함으로써 한강공원의 여름 정취를 더욱 여유롭게 즐길 수 있을 것으로 기대된다.



메인 행사는 구민이 함께 만드는 화합의 무대로 시작된다. 성동구청장과 성동구를 대표하는 세대별 구민 대표 4인이 함께 무대에 올라 두모포 출정의 연대 정신을 미래 세대까지 이어가는 ‘세대 화합 퍼포먼스’를 선보일 예정이다. 이어지는 본 공연인 ‘뮤지컬 갈라쇼’에는 국내 정상급 뮤지컬 배우 이지훈과 신영숙이 출연한다.

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