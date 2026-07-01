카카오 브런치 독자들의 응원으로 ‘작가의 꿈’ 현실로…시한부 아버지 에세이 출간

카카오의 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 ‘브런치’는 브런치 작가 전경철(필명 꼭두)의 에세이 <안녕, 피터팬>이 지난달 25일 정식 출간됐다고 1일 밝혔다. 간암 말기 시한부 판정 이후에도 꾸준히 글을 써온 전경철 작가의 출간을 기념해 지난달 26일 서울국제도서전에서 열린 사인회 역시 독자들의 응원 속에 마무리됐다.

지난달 26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 전경철 작가가 독자 책에 사인하고 있다. 카카오 제공

이번 출간의 주인공인 전 작가는 지난 3월 MBC 실화탐사대를 통해 사연이 알려진 바 있다. 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남겨질 중증 자폐성 장애 아들이 안전하게 머물 수 있는 보호 시설과 주거 공간을 마련하기 위해 준비하며 브런치에 기록해 온 그의 일상이 소개되자, 방송을 본 시청자들이 브런치에서 작가를 직접 찾아 응원을 이어가기 시작했다.

독자들의 응원은 브런치의 창작자 후원 모델인 ‘응원하기’를 통해 이어졌다. ‘응원하기’는 카카오가 2024년 2월 모든 브런치 작가에게 전면 개방한 정식 창작자 후원 기능이다. 이번 사례에서 브런치 독자들은 1900건이 넘는 응원 댓글과 약 8000만원의 응원 후원금을 조성하며 작가의 지속 가능한 창작 활동을 도왔다.

브런치는 독자들의 응원에 발맞춰 플랫폼이 보유한 출판 파트너십을 적극 연계했다. 그 결과 파트너 출판사인 ‘이야기장수’와의 출판 계약이 전격 성사됐으며, 단 1개월 만에 계약부터 출간까지 마무리 됐다.

브런치 플랫폼을 통해 시작된 독자들의 응원은 책 출간을 넘어 전 작가가 추진 중인 중증 자폐스펙트럼장애인 돌봄 재단인 ‘피터팬재단’ 설립 캠페인 등 추가적인 사회적 가치 창출로 이어지고 있다.

이번 사례는 한 작가에 대한 응원을 넘어, ‘중증 자폐성 장애인의 주거 및 돌봄 문제’에 대한 사회적 관심으로 확산됐다는 점에서 의미가 있다. 브런치에 기록된 이야기가 독자들의 공감을 이끌어내고, 독자들의 자발적인 참여가 창작자 후원과 사회적 공감으로 이어진 것이다.

지난 26일 서울국제도서전에서 열린 전 작가의 사인회에는 작가를 직접 응원하기 위해 많은 독자와 취재진이 찾았다. 사인회 현장을 동행 취재한 MBC ‘실화탐사대’ 후속편도 방영을 앞두고 있어 관련 사회적 논의도 계속 이어질 전망이다.

전 작가는 “처음 브런치에 어머니와 저, 그리고 아들의 이야기를 쓰기 시작한 날이 불과 수개월 전인데, 홀로 살아남을 아들을 누군가 한 분이라도 살펴봐 주셨으면 하는 소망으로 써 내려간 글이었다”며 “상상할 수조차 없었던 순간이 우리를 찾아올 줄은 꿈에도 몰랐고, 오늘까지의 모든 날, 모든 분께 고마울 따름”이라고 밝혔다.

카카오 소셜임팩트 총괄 이승현 성과리더는 “이번 사례는 좋은 글이 독자를 움직이고, 독자의 성원이 다시 창작의 동력이 되는 브런치 고유의 창작 선순환 모델이 현실에서 증명된 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 창작자가 장벽 없이 글의 힘만으로 꿈을 이룰 수 있도록 독자와 창작자를 잇는 상생 생태계를 더욱 단단하게 다져나갈 것”이라고 말했다.

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