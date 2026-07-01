“고개 숙이지 마요, 캡틴 SON” [2026 북중미 월드컵]

2026 북중미월드컵 32강 진출에 실패한 한국 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)이 팬들의 따뜻한 격려 속에 귀국했다. 전날 홍명보 감독이 공항에서 거센 야유를 받은 것과는 대조적인 분위기였다.



월드컵 일정을 마친 대표팀 선수들이 순차적으로 귀국하는 가운데, 손흥민은 1일 인천국제공항을 통해 입국했다. 손흥민이 탑승한 항공기가 도착할 무렵 팬들과 시민 등 50여명이 입국장 게이트 주변을 메웠다. 손흥민은 이재성(마인츠), 김승규(도쿄), 송범근(전북), 엄지성(스완지), 이동경(울산), 김진규(전북), 이한범(미트윌란), 이태석(빈), 이기혁(강원), 배준호(스토크), 조위제, 강상윤(이상 전북) 등과 함께 돌아왔다.

2026 북중미 월드컵 일정을 마친 축구 국가대표팀 주장 손흥민이 1일 인천국제공항으로 입국하고 있다. 인천공항=뉴시스

앞서 지난달 30일에는 홍 감독과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트) 등 8명이 먼저 귀국했다. 당시 공항에는 300여명이 몰렸고, 일부는 홍 감독을 향해 거센 야유와 비판을 쏟아냈다.



반면 이날 입국장은 응원과 격려로 가득했다. 팬들은 선수들이 도착하기 전부터 입국장에 모여 응원하는 선수의 유니폼을 입고, ‘평생 가자 손흥민’, ‘재성 힘내’ 등이 적힌 현수막을 흔들며 선수들을 맞이했다. 손흥민이 입국장에 모습을 드러내자 팬들은 이름을 연호하며 “흥민 선수 고생했어요”, “사랑해요”, “고개 숙이지 말아요”, “파이팅” 등을 외쳤다. 밤을 지새우며 선수들을 기다린 팬들은 월드컵 탈락의 아쉬움보다 대표팀 주장에게 따뜻한 위로와 격려를 전했다.



손흥민은 취재진이 대회 결과에 대한 심정과 팬들에게 전할 말을 묻자 “죄송하다”고 짧게 말한 뒤 공항을 빠져나갔다. 손흥민은 국내에서 짧은 휴식을 취한 뒤 소속팀 LAFC에 합류해 새 시즌 준비에 돌입할 예정이다.

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