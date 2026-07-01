‘킹달러’ 독주에 녹아내리는 가상화폐·金값

‘킹달러’가 장기화하면서 가상화폐와 금 가격 하락세가 커지고 있다. 가상화폐 대장주인 비트코인은 심리적 저항선인 6만달러 지지선을 내줬으며, 국제 금값은 분기 기준으로 13년 만에 최대 폭으로 하락했다.

사진=로이터연합뉴스

1일 가상자산 통계사이트 코인게코에 따르면 이날 오후 비트코인 1개당 가격은 5만8000달러 선에서 오르내렸다. 24시간 전 대비 2% 내외의 하락 폭을 보였다. 지난해 사상 최고 가격인 12만6000달러와 비교하면 절반 넘게 폭락한 것이다. 시장에선 6만달러 저항선이 붕괴한 만큼 올해 4만달러대까지 가격이 떨어질 수 있다는 전망이 제기되고 있다.



국제 금값도 크게 떨어졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 금 선물 근월물 가격이 2분기 중 13.4% 떨어져 분기 기준으로 2013년 2분기 이후 13년 만에 가장 큰 하락 폭을 기록했다고 30일(현지시간) 보도했다. 은 선물 가격 역시 2분기 중 20.4% 하락했다. 이는 2020년 1월 이후 최대 분기 하락 폭이다.



비트코인과 금 가격 하락 배경에는 금리 상승 기대에 따른 달러 강세가 있다. 금리가 오르면 이자나 배당금을 지급하지 않는 비트코인, 금 등의 투자 가치와 가격은 상대적으로 하락하는 경향이 있다. 비트코인의 경우 세계 최대 보유 기업인 스트래티지가 최근 현금 확보를 위해 최대 12억5000만달러 규모의 비트코인을 매각할 가능성을 시사한 것도 투자심리를 얼어붙게 한 요인으로 분석된다.



양현경 iM증권 연구원은 “미 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인상 가능성에 위험자산 선호심리가 위축됐고 달러 강세 영향으로 금·은 등 원재자와 가상자산이 약세를 보이고 있다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지