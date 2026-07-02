[이코노 브리핑] 보이스피싱 피해구제 비대면으로 가능 외

보이스피싱 피해구제 비대면으로 가능

앞으로 보이스피싱 피해자와 억울하게 계좌가 지급정지된 명의인은 비대면으로 피해구제와 이의신청을 할 수 있게 된다. 금융감독원은 1일 이같이 금융권 업무 프로세스를 개선했다고 밝혔다. 보이스피싱 피해자와 명의인은 금융회사 앱을 통해 신청서를 제출할 수 있도록 했다. 서류제출은 다음 달 1일부터 은행·저축은행·상호금융에서 가능하며, 농협·우체국은 하반기 중 전산 개발 완료 후 운영을 개시할 예정이다. 피해구제 서류는 금융회사에 전화나 구두로 지급정지를 요청한 후 제출할 수 있다.

우리미소금융 이전… 소상공인 밀착 지원

우리금융그룹이 1일 ‘우리미소금융재단’을 서울 중구 을지로에서 창신동으로 옮기는 이전식을 열었다. 서민금융진흥원과 손잡고 소상공인 밀집 지역으로 거점을 옮겨 밀착형 금융지원을 하기 위해서다. 이번 이전은 우리금융이 지난 3월 발표한 ‘미소금융 인프라 강화방안’의 첫 실행 사례다. 미소금융을 성실 상환한 청년·소상공인의 자립을 돕는 ‘우리 새희망가게’도 이날 첫선을 보였다.

보금자리론 금리 7일부터 0.3%P 인상

장기·고정금리·분할상환 주택담보대출인 보금자리론 금리가 더 오른다. 한국주택금융공사는 보금자리론 금리를 7일부터 0.30%포인트 인상한다고 1일 밝혔다. 1월 0.25%포인트, 2월 0.15%포인트, 4월 0.30%포인트, 5월 0.25%포인트 높인 데 이어 올해 들어 다섯 번째 인상이다.

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