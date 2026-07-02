피지컬 AI 육성 박차… 2026년 16조 지원

정부가 피지컬 인공지능(AI)을 비롯한 미래 산업 육성을 위해 대규모 자금을 투입한다.



금융위원회와 산업통상부는 1일 ‘국민성장펀드 M.AX(제조업 AI전환) 프론티어 프로젝트 민관 합동간담회’를 갖고 피지컬 AI 관련 핵심 분야에 올해 16조원을 지원한다고 밝혔다. 지난달 29일 발표된 정부의 ‘AI 혁명 3대 메가프로젝트’(반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터)에 협력하기 위한 구체적 대책이다.

1일 서울 영등포구 산업은행 대회의실에서 열린 '국민성장펀드-M.AX 프론티어 프로젝트' 민간합동 간담회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 남정탁 기자

이번 프로젝트는 제조업의 AI 전환을 위한 산업·금융 협력 사업으로, AI·로봇·미래차·방산·반도체·이차전지 6개 분야의 선도기업을 육성하는 것을 목표로 한다. 부처별로는 산업부가 산업·학계·연구기관 1500여곳이 참여하는 M.AX 얼라이언스를 통해 제조기업의 AI 전환과 기술혁신을 지원한다. 금융위는 피지컬 AI 시장의 유망 선도기업과 메가프로젝트를 공동 발굴하고, 국민성장펀드를 활용해 대규모 투자를 뒷받침하는 금융지원에 나선다.



이날 간담회엔 1호 M.AX 투자 프로젝트인 ‘초고압 해저케이블 생산공장 증설’을 추진하는 LS전선 등 민간 기업도 참석해 투자수요와 성장전략을 공유했다. 이들 기업은 AI 시대를 선도하기 위해선 연구개발 지원을 넘어 대규모 시설투자, 실증 인프라 구축 등을 위한 ‘인내자본’ 공급이 필수적이라고 강조했다. 인내자본은 회수 기간이 길고 불확실성이 크더라도 장기적인 관점에서 투자하는 자금을 말한다.



이억원 금융위원장은 “국민성장펀드는 대한민국 ‘피지컬 AI 글로벌 1강’ 도약 비전을 현실로 만드는 강력한 이행수단으로서, 민간 투자를 촉진하는 마중물이 될 것”이라며 장기적이고 적극적인 금융지원을 약속했다.

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