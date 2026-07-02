CJ제일제당 사업구조 재편… 미래 성장 초점

CJ제일제당이 기존 식품과 바이오 중심의 사업 구조를 라이프스타일식품·기술소재·핵심소재 3대 부문으로 전면 재편한다. 성장성·수익성이 낮은 한계사업은 과감하게 정리한다.

CJ제일제당은 1일 급변하는 경영 환경과 미래 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 이같이 사업부문을 조정한다고 밝혔다. CJ제일제당 윤석환 대표이사는 영상을 통해 임직원들에게 “각 사업의 본질과 목적에 맞춘 전략으로 실행력을 높여 미래 성장 기회를 확보하기 위한 취지”라며 “더 강한 사업구조로 체질을 바꾸고 경쟁력을 극대화해 글로벌 라이프스타일 리딩 기업으로 진화하겠다”고 설명했다. 이번 개편은 CJ그룹 이재현 회장이 강조해온 ‘온리원(ONLYONE)’ 철학의 연장선으로 해석된다. 이 회장은 ‘최초·최고·차별화’를 지향하는 온리원 정신을 그룹 핵심 가치로 내세우며 글로벌 라이프스타일 기업으로의 도약을 강조해왔다.

새롭게 출범하는 3개 사업 부문은 명확한 전략적 역할을 통해 CJ제일제당의 미래 성장을 견인한다. 라이프스타일 식품사업부문은 ‘글로벌 K푸드 센터’ 역할을 맡는다. K푸드 브랜드 ‘비비고’를 중심으로 한 글로벌전략제품(GSP)을 앞세워 한국 식생활·문화 경험을 알리는 데 주력한다. 이 부문은 그레고리 옙 대표가 맡는다. 옙 대표는 30여년간 글로벌 식품·뉴트리션(영양) 기업에서 연구개발과 사업 혁신을 이끌어 왔다.

기술소재사업부문은 연구개발(R&D) 역량과 기술 경쟁력을 기반으로 신시장을 개척하는 ‘차세대 동력’의 핵심 축을 담당한다. 조미소재 핵산과 천연 조미소재 테이스트앤리치(TnR), 친환경 플라스틱 소재(PHA) 등이 대표 사업이다. 이 부문은 윤 대표가 겸임한다. 바이오 사업부문의 기술 혁신을 주도한 경영 리더십을 토대로, 솔루션 사업 중심 고부가 사업조직으로의 진화를 이끈다.

핵심소재사업부문은 사료용 아미노산부터 일반 소재(설탕·밀가루·식용유), 가공소재(올리고당·프리믹스 등), 신소재(알룰로스 등) 등 원료 소재 사업 간 시너지를 통해 수익성을 확보하는 ‘핵심 소재 파트너’ 조직이다. 향후 신규사업 모델 구축을 통해 지속성장 가능한 수익구조를 만들고 미래 성장을 견인한다. 이 부문은 2020년 CJ푸드빌 대표이사 취임 후 K베이커리 등 글로벌 사업 확대를 이끌어온 김찬호 전략지원부문 대표가 겸임한다.

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