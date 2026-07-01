더 빠르고 강력한 수분력 담은 수딩크림 [히트상품 특집]

아모레퍼시픽 정통 더마 브랜드 에스트라(AESTURA)가 민감 속건조 피부를 위한 ‘아토베리어365 하이드로 수딩크림’과 ‘아토베리어365 캡슐 토너’를 새롭게 선보인다. 세안 이후 첫 단계부터 장벽을 다져주는 토너와, 보다 강력해진 수분력의 수딩크림으로 아토베리어365 라인의 장벽 보습 솔루션을 한층 강화했다.

‘아토베리어365 하이드로 수딩크림’은 에스트라의 베스트셀러인 수딩크림을 민감 수분 부족형 지성(수부지) 피부에 맞게 업그레이드한 리뉴얼 제품이다. 에스트라만의 압축 히알루론산 특허 기술로 기존 고분자 히알루론산 대비 100분의 1 크기로 압축해 5배 빠른 흡수와 오래 지속되는 보습력이 특징이다. 인체적용시험 결과 피부 10층 깊이까지 전달되는 속수분과 72시간 수분 지속 효과를 확인하고, 7가지 안정성 테스트를 완료해 민감 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

또한 고밀도 세라마이드 캡슐로 손상되기 쉬운 피부 장벽을 보다 탄탄하게 케어하고, 블라인드 테스트 결과에서 24% 향상된 속수분 만족도를 확인했다. 제품은 20mL 늘어난 용량에 기존과 동일한 가격으로 제공해 고객 체감 혜택을 강화했다.

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