한 캔에 담긴 44년의 건강… 대표 단백질 [히트상품 특집]

동원참치는 1982년 출시된 국내 최초 참치캔으로, 44년간 국가대표 참치캔 자리를 유지하고 있는 대한민국 대표 단백질 식품이다. 최근 건강에 대한 관심이 높아지면서 단백질 식품 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 동원참치가 닭가슴살 등 육류 단백질을 대체할 손쉬운 고단백 식품으로 새롭게 주목받고 있다.

참치의 단백질 함량은 전체 영양성분의 27.4%로 생선 가운데 가장 높다. 돼지고기(19.7%), 쇠고기(18.1%), 닭고기(17.3%) 등 육류와 비교해도 더 많다. 또한 ‘건강한 지방’의 대표주자인 오메가-3도 풍부하게 들어있다. 오메가-3는 불포화지방산의 일종으로, 미국 심장병학회협회(AHA) 연구에 따르면 오메가-3 지방산은 혈중 콜레스테롤과 혈압을 낮춰 성인병과 심장병의 위험을 줄여준다.

동원참치는 가장 대표적인 고단백 영양식품 중 하나다.

동원F&B는 지난해 방탄소년단 진을 동원참치 브랜드 모델로 발탁했다. 이번 모델 선정의 배경에는 진이 2021년 공개한 솔로곡 '슈퍼 참치'가 있다. 진은 낚시 중 참치를 잡은 경험을 살려 이 곡을 만들었으며, 해당 노래의 영상은 유튜브 누적 조회수 1억회를 돌파하며 전 세계적으로 큰 반향을 얻었다.

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