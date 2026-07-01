‘시간이 흘러도 변하지 않는 가치’ [히트상품 특집]

브리지스톤골프가 10번째 V300 아이언인 V300 X를 출시했다. V300 아이언은 9세대 출시까지 계속해서 사랑받으며 단조 아이언의 대명사로 자리잡았다. 24년간 헤드 구조와 페이스 설계, 번호별 구성까지 수많은 개선과 검증을 통해 완성도를 높여오고 있다는 평가를 받고 있다.

올해 출시되는 V300 X는 세가지의 특장점을 중점으로 설계되었다. 먼저, 단조 아이언의 기준으로 자리잡은 V300 특유의 타감을 더욱 극대화했다. 타점의 뒷부분에 해당하는 백페이스 구간을 두껍게 설계해 V300 특유의 타감은 그대로 살리되 좌우로 타감 극대화 영역을 넓혀 안정감 있는 묵직한 타감을 선사한다.

또한, 기존 241CB, 242CB+ 라인업에 적용되어 투어 프로들의 호평을 받았던 ‘투어 컨택트 솔’ 디자인을 채용했다. ‘투어 컨택트 솔’은 3면 컷팅으로 헤드 사이즈와 무관하게 임팩트 순간부터 솔 빠짐까지 편안한 스윙을 가능케 한다.

기능적인 부분뿐만 아니라 디자인에도 변화가 있다.

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