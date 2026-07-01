김해·제주공항, ‘부산초콜릿’ ‘아쥬아쥬 핸드크림’ 출시

김해·제주공항이 특화상품을 출시한다.

한국공항공사는 지방공항을 활성화하고 외국인 관광객에게 김해·제주에서만 느낄 수 있는 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 한정판 특화상품을 출시한다고 1일 밝혔다.

지난 3월 지역 특색을 담은 디저트, 뷰티상품 등 공항별 특화상품 개발 공모를 실시한 결과 김해공항의 ‘부산초콜릿’과 제주공항의 ‘아쥬아쥬 핸드크림·마스크팩’을 올해 첫 특화상품으로 출시한다고 한국공항공산는 설명했다.

1일부터 제주공항 국제선 롯데면세점에서 판매하는 ‘아쥬아쥬 (AjuAju) 핸드크림과 마스크팩’

김해공항의 ‘부산초콜릿’은 지난해 출시된 ‘부산샌드’의 후속 상품으로, 프리미엄 초콜릿에 부산 지역 특색을 담은 포장 디자인을 적용해 2일부터 김해공항 국제선 롯데면세점에서 판매한다.

제주공항은 이날부터 국제선 롯데면세점에서 ‘아쥬아쥬(AjuAju) 핸드크림·마스크팩’을 선보인다. 제주어로 앙증맞다는 뜻의 ‘아곱다’와 ‘아주아주(Very)’,‘제주(Jeju)’를 결합해 만든 아쥬아쥬는 동백과 만다린 등 청정 제주 원료를 사용한 뷰티 상품으로 검정 말 캐릭터를 활용한 디자인이 특징이다.

공사는 이번 상품 출시를 시작으로 김포공항의 ‘서울 화이트초코 크레페’와 김해공항의 ‘부산 씨앗호떡맛 마시멜로파이’등 지역의 특색을 담은 공항 전용 디저트 상품을 순차적으로 선보일 예정이다.

또 특화상품의 안정적인 시장 정착을 지원하기 위해 개발지원금을 지급하고 프로모션 매장을 제공하는 등 다양한 인센티브를 지원할 계획이다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은 “공항이 외래 관광객에게 쇼핑 명소가 될 수 있도록 공항 한정판 특화상품을 지속적으로 발굴하고 지역기업과 공항이 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 말했다.

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