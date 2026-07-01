위택스 전면 마비… 행안부 “지방세 납부 기한 7월 3일까지 연장”

위택스 홈페이지 갈무리.

지방세시스템 장애로 인해 전국 온·오프라인 지방세 업무 처리에 차질이 빚어진 가운데 행정안전부는 국민 불편을 최소화하기 위해 지방세 납부기한을 오는 3일까지 전격 연장하기로 했다.

1일 행안부에 따르면 이날 오전 9시부터 차세대 지방세정보시스템에 오류가 발생해 지자체 민원창구와 무인민원발급기, 위택스, 정부24를 통한 지방세 신고·납부와 제증명 발급 등이 전면 중단됐다.

이에 따라 행안부는 당초 이날까지였던 자동차세 등의 납부기한을 3일까지 이틀 연장했다. 아울러 지난달 26일부터 이달 2일 사이 납부기한이 도래하는 취득세 등 모든 지방세 세목의 기한도 함께 3일까지 늘렸다. 연장된 기간 내에 세금을 내면 가산세 등 불이익을 받지 않는다.

행안부 관계자는 “부동산 등기 등에 필요한 지방세 납부확인서 발급이 일시적으로 제한되므로 가급적 시스템 복구 이후에 신고·납부해 달라”며 “긴급한 처리가 필요한 경우 지자체 세무부서를 방문하면 수기로 신고·접수할 수 있다”고 설명했다.

이어 “장애 원인을 면밀히 분석하고 일선 현장과 소통해 지방세시스템을 조속히 안정화하겠다”고 덧붙였다.

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