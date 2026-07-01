검색

최승호 삼성전자 초기업노조 위원장 재신임…찬성 87.5%로 가결

입력 :
박윤희 기자 pyh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

"DS 교섭 강화·근로자대표 확보 추진"

삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)가 최승호 위원장에 대한 재신임안을 가결했다.

 

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장. 뉴시스
최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장. 뉴시스

초기업노조는 조합원 전자투표 결과 재적 조합원 5만 4165명 중 3만 8336명이 최 위원장 재신임 투표에 참여해 투표율 70.8%를 기록했으며, 찬성률 87.5%(3만 3550명)로 재신임안이 가결됐다고 지난달 30일 밝혔다.

 

이번 투표는 지난 24일부터 이날 오전 10시까지 진행됐으며, 위원장 재신임과 규약 개정을 안건을 대상으로 진행됐다. 앞서 최 위원장은 올해 임금단체협상결과에 대한 책임을 지겠다며 재신임 총회를 공고했다.

 

재신임을 받은 최 위원장은 이날 입장문을 내고 “노동위원회 교섭단위분리 제도를 활용해 DS(디바이스솔루션·반도체)부문의 교섭을 추진하겠다”며 “분리가 인정되지 않더라도 초기업노조 단독 교섭으로 DS부문에 더 나은 결과를 만들겠다”고 밝혔다.

 

초기업노조는 DS부문 정책위원회를 띄워 집행부·교섭위원을 사업부별로 구성하고 현장 목소리를 교섭에 반영한다는 방침이다.

 

이번 재신임 투표는 성과급 합의안 도출 과정에서 불거진 사업부 간 갈등과 이로 인한 조합원 이탈 등 조직 내홍을 수습하기 위한 조치로 풀이된다.

 

최 위원장은 재신임될 경우 2027년 임단협에서 DS(디바이스솔루션·반도체) 부문을 중심으로 교섭을 추진하고, DS부문 교섭단위 분리와 위원회 구성, 근로자대표 지위 확보 등을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이와 함께 분리교섭이 인정되지 않더라도 교섭대표노조 지위를 확보해 공동교섭단이 아닌 초기업노조 단독 교섭을 추진하겠다는 방침도 제시했다. 

 

초기업노조를 포함한 공동교섭단은 지난달 삼성전자와 평균 임금 6.2% 인상, 특별경영성과급 신설, 주택자금 대출제도 등을 담은 올해 임금협상 잠정합의안을 마련했다. 그러나 성과급 배분 등을 둘러싼 불만이 이어지며 조합원 이탈이 가속화됐고, 완제품을 담당하는 디바이스 경험(DX) 부문뿐 아니라 디바이스솔루션(DS)부문 내 시스템LSI·파운드리 사업부 직원들 사이에서도 불만이 제기됐다.

 

이에 따른 반발로 한때 7만 6000여명의 조합원을 확보했던 초기업노조의 규모는 현재 5만 4165명 수준으로 줄면서 과반 노조 지위를 잃었다.

 

최 위원장이 재신임에 성공한 만큼 향후 성과급 등 보상안을 놓고 사업 부문·사업부 간 갈등을 봉합할 수 있을 지 주목되고 있다. 


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

안유진, 언제까지 예뻐질꺼야…청초한 비주얼 '감탄'
  • 안유진, 언제까지 예뻐질꺼야…청초한 비주얼 '감탄'
  • 손예진, 우아한 분위기
  • 권은비, 블랙 미니드레스 자태 공개…시크한 비주얼
  • 고윤정, 역시 모태 미인…비즈 드레스 입고 여신 미모