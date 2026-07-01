“네 얼굴에 무슨 배우냐”…현봉식, 설치기사에서 배우 된 사연

배우 현봉식이 설치 기사로 일하던 시절 우연히 접한 즉흥 연기를 계기로 배우의 꿈을 품게 된 사연을 공개했다.

지난 30일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘산골총각 영웅’에는 허경환, 현봉식, 조째즈가 출연해 이야기를 나눴다.

SBS ‘산골총각 영웅’ 방송화면 캡처

이날 조째즈가 “배우가 된 계기가 특별하지 않냐”고 묻자, 현봉식은 설치 기사로 근무하던 시절을 떠올렸다.

그는 “S사 하청 업체 설치 기사로 일할 때 수원에서 연수를 받았는데, 교육 프로그램 중 진상 고객 응대 상황을 주제로 즉흥 연기를 하게 됐다”며 “연기를 해보니 너무 재미있었다. 그때 ‘배우들은 이것보다 더 좋은 환경에서 일하며 살아가겠구나. 참 행복하겠다’는 생각이 처음 들었다”고 말했다.

SBS ‘산골총각 영웅’ 방송화면 캡처

당시만 해도 배우를 꿈꾸지는 않았지만, 연기의 즐거움을 느낀 뒤 주변 사람들에게 조언을 구했다고 한다. 그러나 돌아온 반응은 냉담했다. 현봉식은 “주변에서 모두 ‘네 나이에, 네 얼굴에 무슨 배우냐. 기술이나 배우라’며 반대했다”고 털어놨다.

그러나 현봉식은 결국 안정적인 직장을 그만두고 배우의 길에 뛰어들었다. 그는 “‘맨땅에 헤딩해보자’는 마음으로 모아둔 돈 500만원을 들고, 오토바이까지 팔고 서울로 올라왔다”며 “생활비가 떨어져 보조 출연 아르바이트에 지원했지만, 너무 눈에 띈다는 이유로 번번이 퇴짜를 맞았다”고 회상했다. 이어 “현장에서 ‘당신이 이렇게 있으면 주인공 연기에 방해된다’는 말까지 들었다”고 전했다.

SBS ‘산골총각 영웅’ 방송화면 캡처

현봉식은 “주변 모두가 반대했기 때문에 오디션에서 500번 정도 떨어지면 스스로도 인정하고 포기할 수 있겠다고 생각했다”며 “그런데 예상과 달리 두 번째 도전 만에 합격했다”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

이를 들은 조째즈는 “압도적인 얼굴이긴 하다. 한국의 보물”이라고 말해 좌중을 폭소케 했다.

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