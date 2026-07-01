李대통령, 15일부터 두 번째 부처 업무보고…'국민 참관단' 운영

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이재명 대통령이 오는 15일부터 21일까지 취임 후 두 번째 부처 업무보고를 받는다.



1일 청와대에 따르면 이번 업무보고는 총 9회에 걸쳐 이뤄지며, 국무조정실과 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다.



지난 연말 진행한 첫 업무보고 당시 각 부처의 보고 내용이 제대로 이행되고 있는지 점검하는 것이 목적이다.



구조개혁을 포함한 개혁과제, 지방 주도 성장 과제, 국가 정상화 과제 등에 대한 추진 상황도 다뤄진다.



아울러 민생 체감 정책의 성과와 향후 계획을 국민에게 상세히 알리기 위해 마련됐다고 청와대는 설명했다.



첫 업무보고에서 이 대통령은 최초로 전 과정을 생중계해 화제가 된 바 있다.



이에 더해 이번 업무보고에서는 약 200명 규모의 '국민 참관단'을 운영한다.



이 대통령의 모두발언, 각 기관의 보고, 자유 토의에 이어 국민 참관단이 질의와 제안을 통해 현장의 목소리를 전달하는 형태다.



청와대는 "대통령과 함께 주권자인 국민이 직접 업무보고를 받고, 궁금한 점을 묻는 국민참여형 방식"이라고 설명했다.



이 대통령도 이날 페이스북에 오는 6일까지 국민 참관단을 모집한다는 내용의 글을 올리며 참여와 관심을 당부했다.



이 대통령은 "정부와 국민이 함께하는 첫 부처 업무보고"라며 "일방적으로 성과를 발표하는 것이 아니라 국민과 함께 정책 성과를 확인하고 앞으로 국정 방향을 논의하는 자리"라고 설명했다.



그러면서 "지난 시간의 성과와 과제를 바탕으로 대한민국이 나아갈 미래의 이정표를 더욱 단단히 세워가겠다"고 다짐했다.

<연합>

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