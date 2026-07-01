월드컵에도 프로야구 인기는 안 식는다…역대 최소 경기 700만 관중

프로야구 시즌이 한창일 때 월드컵이 열리면 아무래도 흥행에 영향을 것이라는 우려가 없을 수 없다. 그런데 뜨거운 흥행가도를 올라탄 2026 프로야구는 최소경기 700만 관중을 돌파하며 북중미 월드컵이라는 파도를 여유있게 타 넘고 있다.

3년 연속 1000만 관중을 향해 나아가는 프로야구 KBO리그가 지난 6월 30일 역대 최소 경기 만에 700만 관중을 돌파했다. 사진은 지난 6월 30일 서울 잠실야구장에서 열띤 응원전을 펼치는 야구팬들의 모습. 연합뉴스

한국야구위원회(KBO)는 30일 전국 4개 구장 경기에 6만280명이 입장해 시즌 누적 관중 701만3844명을 기록했다고 발표했다. 올 시즌 388경기 만에 700만 관중을 돌파한 KBO리그는 종전 최소 기록인 지난해 405경기를 17경기나 줄였다. 역대 프로야구에서 400경기도 치르기 전에 관중 700만명을 돌파한 것은 올해가 처음이다.

지난 17일 600만 관중을 달성한 뒤 13일 54경기 만에 700만명을 넘어선 올 프로야구는 월드컵 기간에도 역대 최단기간 기록을 새로 썼다. 이날 기준 경기당 평균관중은 1만877명으로 지난해 같은 기간보다 8%나 증가했다. 구단별로는 1위 LG가 홈 관중 96만568명으로 가장 많고, 2위 삼성이 90만4271명으로 뒤를 이었다.

특히 총 388경기 중 약 56%에 달하는 218경기가 매진됐다. 한화가 홈 37경기 중 34경기가 매진되며 가장 입장권을 구하기 어려운 팀으로 자리 잡았다. LG는 매진 33회, 삼성은 30회로 매진 행렬을 벌였다.

리그 평균 좌석점유율은 87.7%이고 한화는 무려 99.7%에 이르렀고 삼성은 99.1%, LG는 98.6%를 기록하는 등 티켓 구하기도 어려운 상황이다.

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