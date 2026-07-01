6월 수출 1천22억달러…세계 4번째 1천억달러 돌파

한국의 6월 수출이 사상 최초로 1천억달러를 돌파하며 새로운 이정표를 세웠다.



주력인 반도체가 400억달러 이상을 웃도는 실적으로 전체 수출을 견인한 가운데 무역수지 흑자 역시 처음으로 300억달러를 돌파하며 양과 질 모두에서 괄목할만한 성적표를 거뒀다.

부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여있다. 연합뉴스

산업통상부는 6월 수출이 전년 동월 대비 70.9% 급증한 1천22억5천만달러를 기록했다고 1일 밝혔다.



월간 수출액이 1천억달러를 넘어선 것은 이번이 역대 최초다. 이로써 한국은 독일, 중국, 미국에 이어 전 세계에서 네 번째로 월 수출 1천억달러를 달성한 국가가 됐다.



주역은 반도체다. 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 붐에 따른 메모리 수요 폭발로 고정가격이 급상승하면서 6월 반도체 수출은 전년 대비 199.5% 폭증한 448억2천만달러를 기록했다.



반도체 수출이 월 400억달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다.



반도체뿐만 아니라 대다수 IT 품목이 초강세를 보였다.



빅테크 기업들의 SSD 수요가 몰린 컴퓨터 수출이 308.8% 증가한 54억1천만달러를 기록했다. 무선통신기기(15억5천만달러·51.9%↑)도 휴대전화 완제품 중심의 증가세를 보였다.



20대 주력 품목 중 무려 18개 품목이 플러스를 기록하며 균형 잡힌 성장을 이뤄냈다.



지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역이 활짝 웃었다.



특히 한국의 최대 교역국인 중국과 미국으로의 수출이 나란히 200억달러를 넘어섰다.



6월 무역수지는 361억5천만달러 흑자를 기록하며 사상 처음으로 300억달러 이상을 기록했다.



1∼6월 누적 수지는 1천383억달러 흑자로 지난해 같은 기간 대비 1천109억달러 증가했다.



올해 상반기(1∼6월) 수출액은 4천967억달러로 역대 최대 실적을 경신했다.



하반기에도 기세를 이어간다면 올해 수출액은 꿈의 1조달러 벽을 넘어설 것으로 기대된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지