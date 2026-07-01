“스벅 가야지” 구호 논란에…배재고 교사들, 광주일고 찾아 사과키로

고교야구 경기에서 ‘스타벅스 응원 구호’로 논란을 빚은 배재고가 광주제일고등학교를 직접 찾아 사과하기로 했다.

배재고와 광주일고의 경기 모습. 대한야구소프트볼협회 홈페이지 캡처

1일 교육계에 따르면 배재고 교사 등 교직원들은 빠르면 이날 오전 광주일고를 방문해 사과의 뜻을 전할 예정이다.

해당 구호를 외쳤던 학생 선수들과 학부모들 역시 방문 사과를 논의 중인 것으로 알려졌다. 논란이 일어난 지 이틀 만이다.

배재고 야구부 일부 학생 선수들은 최근 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 경기 중 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 외쳤다. 이 중 한 학생은 “탱크 데이”라고 크게 소리치기도 했다.

당시 광주제일고는 심판진을 통해 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다.

배재고가 이후 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 게시하고 서울시교육청 차원에서도 조사에 착수했지만, 논란은 일파만파 커지는 모습이다.

5·18 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단이 일제히 비판 성명을 낸 데 이어 교원단체들도 역사왜곡와 ‘극우 놀이 문화’에 대한 범정부적 대책을 마련하라고 촉구했다.

이규연 광주일고 교장은 대한야구소프트볼협회(KBSA)에 항의서한을 전했고, 해당 사안은 스포츠공정위원회에 회부됐다.

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