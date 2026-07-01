고준희 "맛있는 거 많지만 참는다…먹고살려면 다 돈"

배우 고준희가 촬영을 앞두고 식사 모습까지 실시간으로 체크하는 철저한 자기관리 일상을 공개했다.

29일 고준희는 자신의 유튜브 채널에 '촬영 전날, 배우 고준희는 뭘 할까?'라는 제목의 영상을 올렸다.

영상 속 고준희는 "무슨 관리를 하든 직후가 가장 배고프다"며 최근 인바디 검사 결과 단백질 부족 진단을 받았다고 털어놨다. 이에 고준희는 촬영을 앞두고 배달로 와사비 덮밥과 비프 콥 샐러드를 주문해 식단 관리에 나섰다.

특히 고준희는 식사 도중 거울을 지속적으로 확인해 눈길을 끌었다. 그는 "자신의 먹는 모습을 체크하기 위해 거울을 보는 것이 배우들의 습관 같은 것"이라며 "이런 수많은 숨은 노력들이 결국 (화면 속) 결과물로 나오는 것"이라고 프로 정신을 드러냈다.

그러면서도 고준희는 반전 식성을 고백해 재미를 더했다. 그는 "기본적으로는 보통 이렇게 식단을 유지하려고 노력한다"면서도 "상황에 따라 라면을 한 번에 4~5봉지씩 먹을 때도 있다. 절대 굶지는 않는다"고 덧붙이며 자신만의 건강한 몸매 관리 철학을 밝혔다.

또 샐러드를 먹던 고준희는 "세상에 맛있는 게 너무 많다"고 아쉬워하기도 했다. 이에 "그걸 어떻게 참느냐"는 PD의 질문에 고준희는 "먹고살려면 참아야 한다"며 "다 돈이지 뭐"라고 현실적인 답변을 내놓아 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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