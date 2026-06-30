포항상의, 제27회 포항 CEO 포럼 성료

포항상공회의소와 iM뱅크는 30일 오전 포스코국제관에서 '제27회 포항 CEO 포럼'을 성황리에 열었다고 밝혔다.

이날 포럼은 나주영 포항상의 회장과 강정훈 은행장, 김유신 세무서장, 이덕배 한국은행 본부장을 비롯 지역 기관단체장, 시도의원, 상공의원, 기업체 대표 등 200여명이 참석한 가운데 경제전문가인 서강대학교 경제학부 김영익 부교수를 초청, '2026년 하반기 이후 글로벌 경제전망과 기업 및 개인의 대응방향”이라는 주제로 진행됐다.

포항상의 '27회 포항 CEO 포럼' 모습. 포항상의 제공

김영익 교수는 미국 금리 정책 향방과 달러 강세 기조, 중국 경기 회복 속도 등 글로벌 경제의 주요 변수를 짚으며 불확실성이 지속되는 경제 환경 속에서 기업과 개인이 취해야 할 대응 전략을 제시했다.

특히 기업에는 급변하는 대외 환경에 대비한 선제적 경영 전략과 재무 안정성 확보의 중요성을, 개인에게는 경기 흐름과 금융시장 변화에 따른 신중한 자산관리의 필요성을 강조했다.

참석자들은 이번 강연을 통해 향후 경제 흐름을 점검하고 기업 경영 전략과 투자 방향을 모색하는 뜻깊은 시간이 됐다.

나주영 포항상의 회장은 "급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 지역 기업이 경쟁력을 높이기 위해서는 경제 흐름을 정확히 읽고 미래를 준비하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "포항CEO포럼이 지역 기업인들의 경영 역량을 높이고, 지역경제 활성화에 기여하는 소통의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.

강정훈 은행장은 “급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 지역 기업인들이 올바른 판단과 전략적 시각을 갖출 수 있도록 앞으로도 이러한 자리를 꾸준히 마련해 나갈 예정이다" 며 "iM뱅크와 함께하는 포항CEO포럼이 단순한 강연을 넘어 지역 경제의 지속적인 성장을 이끄는 플랫폼으로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 포항CEO포럼은 2005년부터 포항상공회의소와 iM뱅크가 공동으로 매년 개최해오고 있으며, 지역 기업인들에게 경제·경영 정보를 제공하고 최신 산업 동향을 공유하는 지역 대표 경제포럼으로 자리매김하고 있다.

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