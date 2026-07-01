宋 ‘盧 장례식’ 사과에도… 鄭측 “편파적 파묘”

더불어민주당 송영길 의원이 정청래 전 대표가 노무현 전 대통령 장례식에 참석하지 못했다고 한 자신의 발언에 30일 “정정하겠다”며 “사과를 한다”고 밝혔다. 그럼에도 정 전 대표 측은 ‘편파적 파묘’라며 불쾌감을 표했고 청와대는 “전·현직 대통령 모욕은 안 된다”고 지적하면서 차기 당권주자 사이 긴장도는 더 높아졌다.

손 잡았지만… 더불어민주당 송영길 의원(왼쪽)과 정청래 전 대표(오른쪽)가 30일 국회 의원총회에서 만나 인사를 나누고 있다. 차기 당권주자인 둘은 전당대회를 앞두고 민주당 ‘적통 논쟁’을 벌이며 충돌하기도 했다. 가운데는 민홍철 의원. 뉴시스

송 의원은 이날 자신의 페이스북에 “제 발언의 요체는 노무현 (전) 대통령 죽음 앞에 우리 모두는 ‘지못미(지켜주지 못해 미안해)’라는 사실”이라며 정 전 대표에게 사과했다. 송 의원은 전날 KBS 라디오에서 정 전 대표가 노 전 대통령 장례식에 오지 않았다고 주장했으나 정 전 대표는 즉각 자신이 참석했다고 반박했다. 송 의원은 이날 YTN 라디오에서도 “그때 본 기억이 없다”며 자신이 착각했다고 사과했다. 그러면서도 이날 경남 김해 봉하마을을 방문해 “노무현·김대중 대통령의 실사구시 정책과 이재명 대통령의 실용정치가 서로 맥을 잇고 있다”며 “보완수사권 등 문제를 정치 무기화해서 당과 대통령이 싸우는 구조를 만드는 것은 옳지 않다”고 지적했다.

정 전 대표는 송 의원의 사과 뒤 다시 페이스북에 “제 입으로 적통의 ‘적’자도 꺼낸 적이 없다”면서 “제 입으로 말하지도 않은 것을 상상하고 비틀어서 ‘적통이네 아니네’하는 언론 프레임에 맞장구치는 일이 없었으면 좋겠다”고 불편한 심기를 드러냈다. 정 전 대표는 다른 글에서 “누가 1인 1표제에 태클을 거나”라며 “1인 1표제 흔들지 말라”고도 썼다. 송 의원은 전날 KBS 라디오에서 1인 1표제에 보완해야 할 요소가 있다고 말했는데 이를 겨냥한 것으로 풀이된다.

친노(친노무현)·친문(친문재인) 대 친명(친이재명)으로 이번 전당대회 갈등 구도가 형성되며 계파 간 멸칭이 언급되자 강유정 청와대 수석대변인은 이날 유튜브 채널 ‘최욱의 매불쇼’에 출연해 “전직 대통령에 대한 모욕뿐만 아니라 현직 대통령에 대한 모욕도 안 된다”며 “여러 가지로 독이 될 수 있는 말은 전(현)직을 떠나 누구에게도 써서는 안 되는 말”이라고 강조했다. 또 “그런 멸칭어에 엄청난 상처가 파인 분이 사실 이 대통령”이라고도 말했다.

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