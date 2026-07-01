[이코노 브리핑] KB금융, ‘긱워커’ 위한 맞춤형 금융지원 외

KB금융, ‘긱워커’ 위한 맞춤형 금융지원

KB금융그룹이 배달 라이더, 대리운전 기사, 크리에이터 등 초단기 근로자인 ‘긱워커’를 위한 맞춤형 금융지원 체계를 30일 발표했다. 먼저 이들의 소득 구조를 고려해 최고 1.4%의 특별금리를 주는 전용 파킹통장을 선보인다. 3분기 중에는 서민금융진흥원과 협업해 청년 배달플랫폼 종사자에 이륜차 구입자금을 최대 500만원 지원하는 상품을 내놓는다.

輸銀, 설립 후 벤처기업에 첫 직접 투자

한국수출입은행이 국내 인공지능(AI) 반도체 기업인 퓨리오사AI에 200억원을 투자한다고 30일 밝혔다. 수은이 벤처기업에 직접 투자하는 것은 설립 이래 처음이다. 지난 24일 수은의 직접 투자 요건 등을 완화한 한국수출입은행법 시행령 일부 개정안이 시행되면서 가능해졌다. 수은은 퓨리오사AI가 발행하는 상환전환우선주(RCPS)를 인수하는 방식으로 직접 투자한다.

키움증권 전산 지연에 반대매매 ‘분통’

키움증권에서 증거금 입금이 전산에 늦게 반영돼 반대매매가 이뤄지는 일이 발생했다. 30일 금융투자업계와 키움증권에 따르면 전날 키움증권 일부 계좌에서 입금된 증거금이 제때 인식되지 않으며 반대매매가 진행됐다. 키움증권은 “일시적인 처리 지연으로 일부 계좌에 입금액이 반영되지 않았다”며 해당 고객들에게 이를 안내하고 보상을 진행 중이라고 밝혔다.

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