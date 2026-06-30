국내여행 다시 증가세… 1인 年평균 6.5회

지난해 국내여행이 다시 증가세로 돌아섰다. 우리 국민의 국내여행 횟수와 여행일 수, 지출액이 모두 늘어나면서 2024년 감소 흐름을 반전시켰다. 여행지에서 음식을 즐기는 ‘음식관광’과 패키지 상품 이용 비중이 확대되는 등 여행 방식에도 변화가 나타났다.



문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 30일 발표한 ‘2025년 국민여행조사’에 따르면 지난해 국내여행 경험률은 97.0%로 전년보다 1.6%포인트 상승했다.



총량 지표도 일제히 증가했다. 국내여행 횟수는 3억900만회로 전년 대비 3.1%, 여행일 수는 4억7250만일로 5.4% 증가했다. 여행 지출액은 39조5000억원으로 7.3% 늘었다. 이를 국민 1인당 기준으로 환산하면 평균 6.5회 국내여행을 떠났으며, 연간 10.2일을 여행지에서 보내고 85만2000원을 지출한 것이다.



여행 활동과 방식에도 변화가 나타났다. 1박 이상 여행의 비중은 40.0%에서 41.3%로 높아졌다. 음식관광은 65.6%로 전년보다 3.9%포인트 늘어 전년 대비 증가 폭이 가장 컸다. 교통수단은 자가용 이용 비중이 84.5%로 가장 높았지만, 전년보다 0.7%포인트 감소한 반면 항공기와 전세·관광버스 이용 비중은 각각 0.6%포인트씩 상승했다.



이는 여행사 상품 이용 확대 흐름과 맞물린 것으로 분석된다. 관광여행 시 여행사 상품 구매 비율은 2024년 2.7%에서 지난해 2.8%로 상승했고, 교통·숙박을 포함한 패키지 상품 구매 비율은 76.0%에서 79.5%로 늘어났다.

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