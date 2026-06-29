전국 곳곳 소나기…낮최고 33도 [내일 날씨]

무더운 날씨를 보인 29일 녹조 확산으로 녹색을 띠고 있는 경남 함안군 칠서취수장 취수구 일대 낙동강에서 레저객들이 수상레저활동을 하고 있다. 뉴스1

화요일인 30일 내륙을 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 또 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.

기상청에 따르면 이날 오후부터 저녁 사이 서울·경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전라 동부 내륙, 경북 북부 내륙·남서 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 △서울·경기 내륙 5~40㎜ △강원 내륙·산지 5~40㎜ △대전·세종·충남 내륙, 충북 5~40㎜ △전북 동부 5~40㎜ △전남 동부 내륙 5~20㎜ △경북 북부 내륙·남서 내륙 5~20㎜ 등이다.

늦은 새벽부터 늦은 오후 사이 제주도에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

30일 아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 24~33도가 되겠다.

새벽부터 아침 사이 인천·경기 서해안과 충남, 전라권, 경남 서부 내륙에 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

당분간 아침 최저기온은 평년(최저 18~21도, 최고 25~29도)과 비슷하겠고, 낮 최고기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

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